Ed Sheeran da un concierto sorpresa en Londres para promocionar su nueva canción ‘Azizam’

Londres, (EFE).- El artista británico Ed Sheeran dio este viernes un concierto sorpresa en Londres con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Azizam’, según constató un periodista de EFE en el lugar.

Tras avisar con una escueta publicación en redes sociales, el cantante apareció este mediodía frente a la estación de trenes de King´s Cross y actuó, para el deleite de centenares de personas, con un repertorio que incluyó algunos de los temas más destacados de su discografía.

En el concierto, que duró aproximadamente unos 20 minutos, Sheeran interpretó un total de seis canciones: ‘Castle On The Hill’, ‘Shivers’, ‘Perfect’, ‘Shape of you’, ‘Bad Habits’ y, por último, ‘Azizam’, su single más reciente, publicado este viernes.

Previo al concierto, Sheeran, de 34 años, se subió a un autobús rosa de dos pisos y recorrió algunas de las calles del centro de la capital británica a ritmo de sus canciones junto con una veintena de sus seguidores más acérrimos, como los jóvenes londinenses Ruth, Jack y Naomi.

“Para nosotros el autobús ha sido la mejor parte, porque ha sido muy íntimo. Ha cantado muchas canciones y tenía una banda increíble también, con tambores y trompetas, y hemos ido por todo Londres hasta parar aquí”, comentó Naomi a EFE.

El título del nuevo sencillo significa ‘mi amada’ en lengua farsi, su base musical cuenta con instrumentos tradicionales persas y la producción corre a cargo de Ilya Salmanzadeh, de origen sueco-iraní.

‘Azizam’, que ya se perfila como una de las canciones del verano, marca el inicio de una nueva era musical de Sheeran y el adelanto del que será su octavo disco de estudio, que previsiblemente se llamará ‘Play’ y se publicará a lo largo de este 2025.