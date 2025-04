Sheinbaum ve “bueno” para México el anuncio de aranceles de Trump

Ciudad de México, (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves “bueno” para México el anuncio de aranceles que hizo ayer al resto del mundo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, algo que ella atribuyó a la “buena relación” entre ambos gobiernos.

“En el caso de México no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones, y eso es bueno para el país, aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido con el Gobierno de los Estados Unidos”, expresó en su conferencia matutina.

Sheinbaum celebró que Trump eximiera el miércoles de los aranceles a los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque seguirán los gravámenes del 25 % a los productos que no están cubiertos por el acuerdo y adicionales del 25 % al acero, al aluminio y a los automóviles por sus componentes no estadounidenses.

