Óscar Arias lamenta el giro de EE.UU. hacia el proteccionismo y la imposición de aranceles

San José, (EFE).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, lamentó el giro que ha tomado Estados Unidos al mando del presidente Donald Trump hacia el proteccionismo comercial y la imposición de aranceles, lo que calificó como “volver al pasado”.

“Es muy lamentable porque Estados Unidos fue el país que convenció a montones de países de las bondades del libre comercio, como en efecto las tiene. Que hoy se vuelva proteccionista e imponga aranceles solo tiene como consecuencia perjudicar al consumidor, crear inflación y un crecimiento económico muchísimo menor”, afirmó Arias en una entrevista con EFE.

El presidente estadounidense planea anunciar este 2 de abril, jornada que ha bautizado como “Día de la Liberación”, nuevos aranceles contra varios países, en una medida que podría sacudir el sistema económico global como no se ha visto en décadas.

“Discrepo con esto de poner aranceles a productos que no son fabricados en Estados Unidos. Eso es volver al pasado, un pasado que creímos que no iba a volver porque la evidencia empírica es muy evidente en que la apertura de mercados hace crecer más a los países que a aquellos que son proteccionistas”, expresó Arias.

El ganador del premio nobel de la paz en 1987 por la creación de un plan de paz que acabó con la guerra en varios países de Centroamérica y dos veces gobernante de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010), afirmó que un presidente debe “tender puentes para llegar acuerdos y no levantar paredes para seguir divididos”.

Cancelación de su visa

Arias brindó la entrevista a EFE con motivo del retiro de su visa por parte del Gobierno de Estados Unidos, una decisión que conoció el martes mediante un correo electrónico de “dos líneas”, que le tomó por “sorpresa” y de la que las autoridades norteamericanas no le han brindado fundamentación alguna.

El expresidente prefirió no hacer “conjeturas” sobre los motivos que tuvo el Gobierno de Trump para retirarle el visado y dijo respetar la decisión, aunque sí dejó claro que si se trata de una represalia por expresar lo que piensa, no será silenciado.

En los últimos meses en sus redes sociales Arias ha sido crítico del Gobierno de Trump y la forma en que ha abordado asuntos como la guerra comercial con China, la guerra entre Rusia y Ucrania, el gasto militar y la migración, así como asuntos relacionados a la visita del pasado 4 de febrero a San José del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“El presidente Trump es muy sui géneris, es bastante evidente que no le gusta la crítica y la critica es consustancial con la democracia. Una democracia donde no hay crítica del opositor, posiblemente no es democracia”, dijo Arias en la entrevista a EFE.

Arias recordó que durante su segundo mandato impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y que siempre ha discrepado y criticado la política estadounidense, tanto de Gobiernos demócratas como republicanos, sin haber tenido consecuencias.

Además, en el segundo Gobierno de Arias Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China, en el año 2007, lo que derivó en una serie de acuerdos bilaterales, incluido un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Arias justificó esa decisión al argumentar que China es la segunda economía del mundo y que Costa Rica es un país abierto al comercio y a la diversificación de mercados.

“Sí he dicho que Estados Unidos es un país en busca de un enemigo. Afortunadamente fue enemigo de (Adolfo) Hitler durante la segunda guerra mundial (…) luego en la guerra fría la Unión Soviética fue su enemigo; después emergió el terrorismo y fue su nuevo adversario; y hoy pienso que el adversario principal es China, eso no lo esconde nadie, es lo único que une a los dos partidos”, declaró Arias.

El nobel de la paz reiteró sus críticas hacia la carrera armamentista global, en especial en Estados Unidos, donde, según sus números hay “un trillón de dólares” en gasto militar, “cuatro veces más que en China”.

Douglas Marín