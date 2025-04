Los aranceles de Trump llevarán al fin del liderazgo económico de EE.UU., dice el WSJ

Nueva York, (EFE).- El periódico estadounidense The Wall Street Journal, considerado un medio muy cercano a los medios financieros estadounidenses, escribió este miércoles que los aranceles anunciados hoy por el presidente, Donald Trump, conducen a una nueva era de proteccionismo comercial que llevará al “fin del liderazgo económico” del país.

El consejo editorial del medio señaló, al poco tiempo de conocerse los aranceles, que Estados Unidos está abandonando el liderazgo que asumió después de la Segunda Guerra Mundial, tras la que se sucedieron siete décadas de prosperidad económica.

“Esa era está llegando a su fin”, incide el medio, a medida que el líder republicano adopta una visión “más mercantil” del comercio y del interés propio del país.

El WSJ anticipa además un aumento de los costes para los consumidores y las empresas estadounidenses, algo que, con el tiempo, supondrá “la erosión gradual de la competitividad” de Estados Unidos, ya que estos gravámenes favorecen a los monopolios “y reducen la necesidad de innovar”.

Además, subraya, perjudicará a las exportaciones del país y romperá los acuerdos comerciales con otros países, invitando así a represalias por parte de otras naciones.

Según el consejo editorial, una represalia generalizada podría provocar “una contracción del comercio mundial y un crecimiento más lento, una recesión o algo peor”.

Por otro lado, el rotativo hace hincapié en que los gravámenes le costarán al país una pérdida “considerable” de influencia, puesto que los países no podrán confiar en EE.UU.

“Trump cree que el atractivo del mercado estadounidense y su poder militar bastan para doblegar a los países. Pero el poder blando también importa, y eso incluye poder confiar en la palabra de Estados Unidos como aliado fiable y socio comercial”, indica al respecto.

Contrariamente a lo que afirma Trump, estos aranceles también son una gran oportunidad para China, asegura el medio, dado que el país podría “cortejar a los aliados de EE.UU.”, haciendo que estos rechacen unirse a EEUU para imponer “controles de exportación de tecnología” al gigante asiático.

El mandatario anunció este miércoles -día que ha bautizado como “Día de la Liberación”- la imposición de un arancel global del 10 % para todas las importaciones, que se incrementa en un 34 % en el caso de China y en el 20 % para los productos de la Unión Europea (UE).

Además, EE.UU. impondrá aranceles adicionales a importantísimos socios comerciales de las empresas estadounidenses: del 34 % para las importaciones de China (ahora gravadas con un 54%), del 20 % adicional a la UE o del 24 % a Japón, entre otros.

El pasado febrero, Trump cargó contra el diario -conocido siempre por su línea conservadora- después de que este afirmara que Michigan, un estado en el que la industria automotriz está muy presente, se vería lastrado por los aranceles a las importaciones de Canadá y México.

“No entiendo al consejo editorail del WSJ, nunca lo he entendido. Acuden en mi ayuda cuando menos lo espero (…) pero luego salen con verdaderas VERGÜENZAS”, apuntó Trump en un post en su red Truth Social.

