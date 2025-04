La encrucijada dominicana

Editorial

Santo Domingo. La República Dominicana es, según los informes internacionales, un país en ascenso. Con un crecimiento económico que haría sonreír a cualquier ministro de finanzas: más de 43 mil millones de dólares generados en 2024, récords en reservas internacionales, turismo, remesas y más de 4,500 millones en inversión extranjera directa. Las calificadoras de riesgo —esas que rara vez elogian algo sin mirar a Wall Street— nos han dado el pulgar hacia arriba. En el papel, somos un milagro tropical.

Pero todo modelo tiene su truco. Y el nuestro, aunque brillante por fuera, tiene grietas internas que ya no se pueden tapar con PowerPoints y comunicados de prensa.

La economía crece, sí. Pero ¿a quién se le nota? ¿A quién le cambia la vida?

Crecer para quién

El modelo económico dominicano de las últimas décadas puede resumirse así: atraer inversión, abrirse al mundo, facilitar la entrada de capital. Y en esos términos, ha funcionado. Pero no es lo mismo crecer que distribuir. No es lo mismo tener una economía en expansión que una sociedad en progreso.

La mayoría de los dominicanos vive por debajo de la canasta básica.

No porque no trabaje —porque lo hace, y mucho— sino porque los empleos que se crean son, en su mayoría, precarios, informales y mal pagados. El modelo produce ocupación, no bienestar. Ocupa el tiempo de la gente, pero no le llena el bolsillo, ni le da dignidad.

En educación y salud, la inversión pública sigue siendo simbólica. Los servicios básicos son irregulares. La vivienda digna sigue siendo una aspiración, no una política. El sistema fiscal es regresivo: los que menos tienen pagan proporcionalmente más, y los que más ganan, tributan como si vivieran en una república mágica.

Y lo más irónico de todo: no producimos casi nada. Importamos de todo: alimentos, materias primas, tecnología, hasta el sueño americano en cuotas mensuales. Nuestra balanza comercial es un agujero: de los 12 mil millones en exportaciones, más de 8 mil millones provienen de zonas francas —empresas extranjeras, de bajo valor agregado, que si bien pagan más que las locales, siguen ofreciendo empleos de bajo nivel técnico y escasa proyección profesional.

Haití, el espejo roto

En medio de esta fragilidad social, aparece Haití. No como un actor nuevo, sino como un detonante incómodo. Un país vecino sumido en el colapso institucional, la violencia y el hambre, cuya población más vulnerable cruza la frontera buscando lo que aquí apenas sobra.

Y aquí comienza la parte más oscura de la encrucijada dominicana: el chivo expiatorio perfecto.

Porque sí, hay un racismo heredado, cultivado durante generaciones por la narrativa hispanófila que nos enseñó a odiar lo negro, lo africano, lo haitiano.

Y sí, hay una carga histórica que viene desde nuestra fundación como nación, construida contra Haití.

Pero lo que hoy alimenta la rabia dominicana no es solo la historia, es la frustración.

La del ciudadano que no puede pagar una clínica, que no encuentra empleo digno, que trabaja y no puede vivir. Y esa rabia necesita un blanco fácil. Y lo encuentra: en el inmigrante, pobre, feo, negro y haitiano.

No es solo odio al otro. Es odio al sistema que no funciona. A la precariedad. A la sensación de estancamiento mientras te repiten que “el país va bien”.

Y cuando el sistema no responde, el más débil paga el precio.

Una élite sin visión, un empresariado rentista

Este modelo no es un accidente. Tiene beneficiarios. Una clase empresarial que concentra riqueza sin asumir riesgos productivos reales. Que vive más de las rentas, de los favores fiscales, de los contratos con el Estado, que de la innovación, la tecnología o el desarrollo local.

Y una clase política que, salvo excepciones honorables, se limita a administrar el presente sin imaginar el futuro. Que no planifica, sino que reacciona. Que no reforma, sino que gestiona titulares.

Un liderazgo que celebra el crecimiento mientras ignora que la mayoría de su gente sigue atrapada en un modelo que no los incluye.

La verdadera encrucijada

Aquí está el dilema dominicano.

No se trata de elegir entre crecimiento o crisis. Estamos creciendo.

Se trata de elegir entre seguir creciendo para pocos, o transformar ese crecimiento en algo útil para la mayoría.

Porque si no, la estabilidad que tanto se vende se convierte en una burbuja frágil. Porque el problema no es solo el haitiano que cruza la frontera, sino el dominicano que cruza la línea del hartazgo.

Porque la rabia que hoy se descarga contra el más pobre, mañana puede volverse contra las instituciones. Y cuando eso pase, no habrá muro, frontera ni discurso que la contenga.

¿Y ahora qué?

La encrucijada no es solo económica. Es ética. Política. Civilizatoria.

¿Vamos a seguir construyendo un país donde el éxito de unos pocos se levanta sobre el cansancio de muchos?

¿Vamos a seguir usando al otro como excusa para no reformar el sistema?

¿O vamos a tener el coraje de mirar el modelo de frente, desmontarlo, y construir uno nuevo, más justo, más productivo, más dominicano?

No se trata de odiar menos a Haití. Se trata de odiar menos el país que no termina de funcionar.

Y eso solo se logra cambiándolo. Desde arriba, desde abajo, desde dentro.

Una nación en el espejo

La encrucijada dominicana no es una calle con dos caminos.

Es un espejo. Y cada uno de nosotros tiene que mirarse ahí.

¿Vamos a seguir caminando recto hacia un éxito que no es nuestro?

¿O vamos a torcer el rumbo, aunque incomode, aunque duela, aunque implique renunciar a privilegios y discursos cómodos?

No hay nación próspera que no lo haya hecho.

Y si nosotros no lo hacemos ahora…

el modelo lo hará por nosotros. A su manera.

Y ya sabemos lo que eso significa: más desigualdad, más rabia, más odio, más miedo.

Y menos país.