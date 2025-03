Putin se reúne con el nuevo director de la agencia espacial rusa Roscosmos

Moscú, (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo este lunes su primera reunión con el nuevo director de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Bakánov, quien anunció la inclusión de la futura agrupación orbital rusa, el desarrollo de cohetes y cosmódromos en el proyecto nacional espacial.

“La tarea de primer orden es ampliar el proyecto nacional en correspondencia con vuestros encargos”, afirmó al reunirse en el mandatario ruso en el Kremlin.

Bakánov explicó que “el proyecto nacional incluirá de modo obligatorio la agrupación orbital rusa, en base a la cual se ofrecerán los principales servicios de comunicaciones y telemetría; el programa de lanzamientos; toda la familia de nuestros cohetes y el desarrollo de cosmódromos; las investigaciones espaciales y el programa espacial nuclear”.

Además, el nuevo director de Roscosmos señaló que trabajará “en la comercialización del espacio y la búsqueda de inversionistas privados” para trabajar en la esfera espacial.

A su vez, el presidente ruso expresó su confianza en que Bakánov se desempeñará al frente de Roscosmos al máximo de sus capacidades.

“No es necesario decir cuán importante es la esfera espacial. Es importante a nivel mundial, pero para nuestro país, que siempre se sintió orgulloso de ser líder, ser pionero en muchas direcciones de la investigación espacial, esto es importante al doble, al triple”, sostuvo.

Aprovechó la ocasión para agradecer a Putin por “la confianza depositada” y señaló que el sector espacial “no solo es una rama, sino un motivo de orgullo” para Rusia y que “la sociedad rusa demanda que conservemos nuestras posiciones de liderazgo a nivel mundial”.

Tras relevar en febrero pasado al anterior jefe de Roscosmos, Yuri Borísov, el Kremlin afirmó que no tenía quejas en su contra y que solo se trataba de una “rotación” para impulsar la corporación.

Borísov, de 68 años, exviceministro de Defensa y ex vice primer ministro, fue nombrado al frente de Roscosmos en julio de 2022 y sustituido por Bakánov, de 39 años, el pasado 6 de febrero, que hasta ese momento ejercía como viceministro de Transporte.

Pese a las declaraciones del Kremlin, muchos acusaron al director saliente de una reducción drástica de los lanzamientos, cuyo número cayó a los niveles de los años 60, en los albores de la cosmonáutica. Rusia está lanzando 8 veces menos cohetes que Estados Unidos y cuatro veces menos que China.

Considerado como uno de los últimos funcionarios del equipo del exministro de Defensa Serguéi Shoigú, Borísov ha sido acusado de no haber sido capaz de impulsar la construcción del Centro Espacial Nacional y del fracaso de varios proyectos espaciales, el más sonado de los cuales fue el de la malograda sonda lunar rusa Luna-25.

El nuevo director de Roscosmos, que asume el reto de sacar a la agencia de décadas de estancamiento con graves escándalos de corrupción entre los que destaca la prolongada construcción del cosmódromo Vostochni, ya había trabajado en el sector espacial, donde encabezó la compañía Spútnikovaya Sistema Gonets.