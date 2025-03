Will Smith hace referencia a la polémica bofetada a Chris Rock en su regreso musical con Based on a True Story

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor y rapero estadounidense Will Smith hace referencia a la famosa bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en la gala de los Óscar 2022 en su nuevo álbum Based on a True Story. Este disco marca su regreso a la música después de un largo hiato de 20 años, desde el lanzamiento de su último trabajo, Lost and Found (2005).

En la segunda pista del álbum, titulada ‘Int. Barbershop — Day’, Smith aborda con ironía los rumores y opiniones que surgieron tras el incidente en los Óscar. “Will Smith ha sido cancelado / Oh, no, no puedes cancelar a un icono”, canta en las primeras líneas, mientras colabora con DJ Jazzy Jeff y B. Simone. En la misma canción, una de las voces que lo acompaña hace referencia al galardón que Smith recibió por su papel en ‘King Richard’ (El método Williams), diciendo: “Escuché que ganó el Óscar pero tuvo que devolverlo”, aludiendo al escándalo que ocurrió cuando Smith abofeteó a Chris Rock en plena transmisión de la gala, en respuesta a una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Smith, visiblemente alterado, regresó a su asiento y gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu jodida boca!”. Este momento se convirtió en uno de los más comentados de la ceremonia de 2022. En la canción, Smith sigue con una letra que refleja la controversia: “Él (Smith) y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”.

El disco Based on a True Story contiene un total de 14 temas, siendo ‘You Can Make It’ el sencillo principal, que muestra la mezcla habitual de rap y hip-hop que caracteriza a Smith. Este regreso musical se produce después de dos décadas de ausencia, un tiempo en el que el actor se centró en su exitosa carrera cinematográfica, con una amplia gama de papeles en películas de gran éxito.

Smith, de 56 años y ganador de cuatro Grammy, alcanzó la fama musical en los años 90 como parte de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, un dúo que dejó una marca indeleble en la escena del rap y la música pop. Based on a True Story es una reflexión sobre su vida, sus experiencias y su evolución, mientras recupera su espacio en la industria musical.