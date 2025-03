Presidente Abinader condecora a Zoe Saldaña con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón y dice actriz es ejemplo de que los dominicanos sí podemos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, condecoró este miércoles a la destacada actriz dominicana Zoe Saldaña con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Comendador, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en la industria cinematográfica y su contribución a la proyección internacional de la cultura dominicana.

La actriz estuvo acompañada por su esposo Marco Perego; su madre Asalia Nazario y su padrastro, Dagoberto Galán.

La condecoración fue otorgada por el mandatario mediante el decreto 165-25 en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde destacó el orgullo que representa Saldaña para el país.

“Zoé es un ejemplo de que los dominicanos sí podemos. Querida Zoé, has alcanzado un hito inimaginable en el cine mundial. Nos llena de orgullo verte triunfar, porque con cada logro enalteces tu origen y llevas en alto el nombre de nuestra gente”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado señaló que lo dominicanos han demostrado que si pueden y que lo han demostrado con la música, declarada por la UNESCO patrimonio inmaterial de la humanidad, con las artes plásticas, la literatura, el cine y en el turismo.

*Zoe Saldaña*

Manifestó que Saldaña es un símbolo del talento, la perseverancia y el compromiso con sus raíces y que su carrera en el cine ha llevado el nombre de la República Dominicana a escenarios globales.

Por su parte, la actriz agradeció la distinción y reafirmó su amor por la tierra que vio nacer a su familia. “Este reconocimiento es un honor, un sueño realizado. No lo esperaba”, indicó Saldaña.

La actriz consideró que al morir su padre se convirtió en una sanación mudarse a la República Dominicana ya que esto le permitió estar cerca de su familia. “Por eso mis hijos los crio de manera dominicana. Es un gran honor representar el país”.

“Recibir esta distinción es honor, es un privilegio. Siempre he llevado conmigo mi herencia dominicana y seguiré representándola con orgullo en cada proyecto que emprenda”, afirmó emocionada.

*Roberto Ángel Salcedo*

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo definió a Saldaña como una profesional que es reflejo de trabajo y esfuerzo. “Desde temprana edad mostró empatía con las artes. Es referente para la República Dominicana”.

La ceremonia contó con la presencia de ministros, funcionarios y personalidades del ámbito cultural y artístico, quienes celebraron el reconocimiento a una de las figuras más influyentes del cine internacional.

Con esta condecoración, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de reconocer a los dominicanos que destacan en diversas áreas y que contribuyen al posicionamiento de la nación en el mundo.

*Trayectoria de una estrella internacional*

Zoe Saldaña nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey, en el seno de una familia de ascendencia dominicana y puertorriqueña. Tras la trágica muerte de su padre en un accidente automovilístico, se trasladó junto a su madre y hermanas a la República Dominicana, donde vivió gran parte de su infancia y descubrió su amor por el arte mientras estudiaba danza en la prestigiosa escuela de ballet ECOS Espacio de Danza.

Su pasión por la actuación la llevó de regreso a los Estados Unidos, donde inició su carrera en el teatro antes de debutar en el cine con Center Stage (2000). Sin embargo, su salto al estrellato llegó con Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) y, posteriormente, con su papel como Uhura en la saga de Star Trek.

Zoe consolidó su posición en Hollywood con interpretaciones icónicas en grandes producciones como Avatar (2009), donde dio vida a Neytiri, y Guardians of the Galaxy (2014), donde interpretó a Gamora, un papel que la convirtió en parte esencial del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su versatilidad y talento la han posicionado como una de las actrices más influyentes de la industria, con una filmografía que supera los 30 títulos y una recaudación global de miles de millones de dólares.

*Un legado de orgullo dominicano*

Más allá de su éxito en el cine, Zoe Saldaña ha sido una embajadora del orgullo dominicano, resaltando constantemente sus raíces y promoviendo la diversidad en Hollywood. Ha utilizado su plataforma para impulsar causas sociales, especialmente en favor de la equidad de género y la representación de las minorías en la industria del entretenimiento.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; la embajadora y viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio y la directora de la Dirección de Cine, Mariana Vargas.