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Lista de los ganadores de Premios Soberano 2025

Por: Redacción

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Santo Domingo. Este martes las figuras del arte dominicano disfrutaron una noche especial de Premios Soberano en su cuadragésima edición. El evento que premia el arte, la cultura y la comunicación dominicana tuvo lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La actriz Zoé Saldaña fue la más distinguida de la noche con el Gran Soberano. 

A continuación la lista completa de los ganadores:

RENGLÓN CLÁSICO

BAILARÍN (A) CLÁSICO (A) Y/O MODERNO (A)

LÍA GÓMEZ ALMA

COREÓGRAFO(A)

ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

CANTANTE LÍRICO

PAOLA GONZÁLEZ

ACTOR TEATRAL

FRANCIS CRUZ (EL GALLO)

ACTRIZ TEATRAL

ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

DIRECTOR(A) TEATRAL

MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

OBRA TEATRAL

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT

MUSICAL

MAMMA MIA, JOSÉ LLANO

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO

ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

AISHA SYED

RENGLÓN CINE

COMEDIA

LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ

DRAMA

LA GRANDE, ANTONIO RUBIO

DIRECTOR

HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ

ACTOR DE CINE

HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS

ACTRIZ DE CINE

LUMY LIZARDO, LA GRANDE

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ

VIDEO CLIP DEL AÑO

ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA

RENGLÓN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

EL SHOW DEL MEDIODIA

PROGRAMA DE HUMOR

EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

NOCHE DE LUZ

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

BUENA NOCHE

PROGRAMA DE TEMPORADA

DIVERTIDO CON JOCHY

PROGRAMA INFANTIL

TOPI TOK

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

EL INFORME, Alicia Ortega

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

ESTO NO ES RADIO

PROGRAMA DIGITAL

Más allá de las redes, LORD JÁQUEZ

PODCAST DEL AÑO

ABRIENDO EL PODCAST

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

PROTAGONISTAS

PRESENTADOR DE TV

JOCHY SANTOS

PRESENTADORA DE TV

PAMELA SUED

ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

JHOEL LÓPEZ

COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende

LOCUTOR(A) DEL AÑO

ANGELY BÁEZ

YOUTUBER DEL AÑO

SANTIAGO MATÍAS

COMEDIANTE

RAFAEL BOBADILLA

STAND UP COMEDY

NOVEL POPPYS

RENGLÓN POPULAR

MERENGUERO DEL AÑO

EDDY HERRERA

BACHATERO DEL AÑO

LUIS MIGUEL DEL AMARGUE

CONJUNTO TÍPICO

EL BLACHY

SALSERO DEL AÑO

YIYO SARANTE

MERENGUERO URBANO

OMEGA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

CHIMBALA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

JUAN LUIS GUERRA

CANTANTE SOLISTA

PAVEL NÚÑEZ

REVELACIÓN DEL AÑO

LOMIEL

MERENGUE DEL AÑO

PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

BACHATA DEL AÑO

QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES

ÁLBUM DE AÑO

SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

MERENGLASS

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO

MAGIC JUAN

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

MELYMEL

ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

ANTONIO GONZÁLEZ

COLABORACIÓN DEL AÑO

EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO

CONCIERTO DEL AÑO

AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ

ESPECTÁCULO DEL AÑO

LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA

ESPECTÁCULO DE HUMOR

AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.

MÚSICA ALTERNATIVA

LETÓN PE

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

KAIRO WORSHIP

SOBERANO DEL PÚBLICO

SANTIAGO MATÍAS

SOBERANO AL MÉRITO

BELKIS CONCEPCIÓN

SOBERANO ESPECIAL 

ARAMIS CAMILO

SOBERANO A LAS ARTES ESCÉNICAS

GERMANIA QUINTANA

SOBERANO INTERNACIONAL

MYRIAM HERNÁNDEZ

SOBERANO INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

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