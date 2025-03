Llegan a Venezuela 199 migrantes deportados desde Estados Unidos

Caracas, (EFE).- Un grupo de 199 migrantes venezolanos retornó en la madrugada de este lunes a su país en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde EE.UU., país del que fueron deportados, informó el titular de Interior, Diosdado Cabello.

El avión de la aerolínea estatal Conviasa viene “con 199 compatriotas, 199 compañeros venezolanos que regresan a su patria”, afirmó Cabello desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía -que sirve a Caracas-, en el estado costero de La Guaira (norte), durante una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Esta es la primera operación de deportación desde que la Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, anunciara la reanudación de vuelos desde Estados Unidos, luego de haber denunciado un supuesto bloqueo por parte del Departamento de Estado.

El número dos del chavismo señaló que se trata del “cuarto vuelo” que reciben con connacionales desde suelo estadounidense e indicó que los viajes han tenido “poca regularidad, no por culpa de Venezuela”.

“Se reanuda esto que en verdad no debería tener ningún tipo de problema”, añadió el funcionario, quien confirmó que los deportados partieron desde el estado de Texas con rumbo a Honduras y entre ellos llegó uno con “una lesión en una pierna”.

Insistió en que “ni uno solo” de los que han vuelto bajo esta modalidad pertenece a la organización criminal Tren de Aragua, nacida en el país caribeño, e indicó que si viniese alguno en los próximos vuelos serían “los primeros” en decirlo.

En ese sentido, cuestionó la “narrativa que han querido imponer de la violencia de los venezolanos” fuera del país y exigió al Gobierno de El Salvador que devuelva a los nacionales que, afirmó, están “secuestrados” en esa nación.

“Habría que preguntarle al señor (Nayib) Bukele, a todas estas secuestrador de los venezolanos, si alguno de ellos ha cometido un delito en El Salvador”, criticó Cabello.

Durante el trayecto aéreo, varios de los migrantes relataron a VTV el “maltrato” que dijeron haber sufrido durante su detención.

“Hemos vivido muchos traumas psicológicos, emocionales, físicos”, refirió uno de los deportados, que no se identificó ante la cámara, tras considerar que “se violaron” sus derechos.

Otro de los entrevistados, quien dijo ser cantante profesional, denunció que los trataron “demasiado mal”, y lamentó que ha sido afectada “mucha gente inocente”.

El vuelo tuvo lugar después de que Washington enviara a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, detenidos por su presunta vinculación con el Tren de Aragua.

La Administración chavista ha insistido en que no descansará hasta “rescatar” a este grupo de venezolanos, para lo que, según el representante del chavismo en las negociaciones con EE.UU., Jorge Rodríguez, ya han “contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan” y “logren la libertad” de los deportados al país centroamericano.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el viernes que los migrantes venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que formaran parte del Tren de Aragua.

La Casa Blanca no ha hecho públicas las identidades de los migrantes ni las pruebas sobre su supuesta asociación con grupos criminales.

El jueves, un grupo de 311 migrantes venezolanos retornó en un vuelo de Conviasa, procedente de México, informó entonces Cabello.

En total, 1.118 venezolanos han regresado en cinco vuelos desde el pasado febrero, cuando fueron repatriados 190 en un primer momento, 176 que estaban en la base militar estadounidense de Guantánamo y 242, también procedentes de México, según cifras oficiales.

