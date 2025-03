El joven estadounidense relata su experiencia tras la desaparición de la turista india Sudiksha en un resort de Punta Cana y expresa su deseo de regresar a casa.

Joshua Steven Riibe declara sobre la desaparición de Sudiksha en Punta Cana: “Solo quiero estar en casa”

Este martes, durante la audiencia celebrada en Higüey, Joshua Steven Riibe, testigo clave en la desaparición de la turista india Sudiksha Konanki en Punta Cana, compartió detalles sobre su experiencia y la presión que ha sentido en los últimos días.

Según su testimonio, el domingo en que ocurrió la desaparición, él y su grupo se despertaron y fueron a desayunar. “Cuando volvimos a la habitación para comprobar si nos necesitaban, apareció la policía diciendo que estaban cabreados porque no les habíamos avisado”, relató. Desde entonces, aseguró haber sido sometido a una estricta vigilancia. “Incluso cuando voy a comer, la policía viene y se sienta en la mesa conmigo”, agregó.

Riibe también expresó su frustración por las restricciones a su movilidad. Afirmó que intentó salir del resort para acudir a una reunión en la embajada, pero la policía reaccionó de manera alarmante. “Mi padre avisó a todos y cuando nos fuimos, todos se pusieron como locos. Así que tuvimos que esperar en el vestíbulo a que llegara la policía turística para que nos escoltaran”, explicó.

El joven manifestó su cansancio por la situación, destacando que su comunicación con el exterior es limitada. “Solo tenemos un medio de comunicación, así que cada vez que nos necesitan tenemos que estar en la habitación. No puedo ir a ningún sitio”, lamentó.

A pesar de su colaboración con la investigación, Riibe reiteró su deseo de regresar a casa. “Tengo muchas ganas de estar en casa. Abrazar a mi familia y amigos. Pero entiendo que hay una investigación y he cooperado, pero no me han dejado ir”, afirmó.

Finalmente, mencionó que los padres de Sudiksha le mostraron su agradecimiento antes de marcharse. “Se despidieron e incluso me abrazaron. Me dieron las gracias por salvar a su hija la primera vez”, recordó.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la desaparición de Sudiksha, mientras que Riibe sigue bajo supervisión en el resort, a la espera de nuevas declaraciones.