Fundéu Guzmán Ariza: “in voce”, en cursivas y con minúscula

Santo Domingo, La expresión latina “in voce”, que significa ‘de viva voz’, debe escribirse en cursivas, por tratarse de un latinismo no adaptado al español, y en minúsculas, explicó este jueves Fundéu Guzmán Ariza.

Sin embargo, en los medios de comunicación se utiliza con frecuencia esta expresión de forma inapropiada, como se muestra con estos ejemplos: “La alta corte otorgó un plazo de siete días hábiles a partir de la sentencia ‘In Voce'”, “La decisión fue adoptada In Voce este miércoles” o “La decisión, de carácter provisional, fue rendida In Voce durante el conocimiento del recurso de amparo”.

Tal como indica la ‘Ortografía de la lengua española’, las locuciones latinas y otros dichos en latín deben tratarse como extranjerismos y escribirse en su forma original y en cursivas o, si no se puede usar este tipo de letra, entre comillas.

Además, lo adecuado es la escritura en minúsculas, pues se trata de una expresión de uso común y no de un nombre propio.

Así, en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido escribir “La alta corte otorgó un plazo de siete días hábiles a partir de la sentencia in voce”, “La decisión fue adoptada in voce este miércoles” y “La decisión, de carácter provisional, fue rendida in voce durante el conocimiento del recurso de amparo”.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana.

Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundéu RAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza.