El Partido Demócrata de EE.UU. busca reinventarse tras derrota electoral

En un retiro de tres días en Leesburg, en las afueras de Washington, legisladores demócratas de la Cámara Baja evalúan cómo reforzar una formación que en las elecciones de noviembre no solo perdió la Casa Blanca, sino también el control del Senado, con lo que cedieron a los conservadores todo el poder.”No podemos comunicar como en 2020 o 2016. Necesitamos conectar con los votantes allá donde están, ya sea en YouTube, Reddit o leyendo el Washington Post. Hemos visto que la marca demócrata, tal como la definen los republicanos, era el problema. Necesitamos salir y definirnos, y lo estamos haciendo”, recalca Jennifer McClellan, de la Nueva Coalición Demócrata.

El encuentro finalizará este viernes, el mismo día en que, si el Senado no llega a un acuerdo sobre la prórroga de los presupuestos, se produciría un cierre temporal del Gobierno por falta de financiación. En esa cámara, los republicanos necesitan el apoyo de al menos siete demócratas para aprobar su plan.Pero en el resort de Leesburg, los legisladores tienen la vista puesta más en el medio y largo plazo. “Debemos salir de aquí con ideas, no solo con quejas. Nos preocupa el futuro de la nación. No hemos visto ninguna propuesta real (republicana) para frenar la inflación. Esa es la tarea pendiente: trabajar con la comunidad, con nuestro liderazgo, para presentar estas ideas”, sostiene Adriano Espaillat.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), de origen dominicano, añade a EFE que tienen un plan de acción “no solo para evitar los recortes en programas esenciales como Medicare, sino también para avanzar una agenda que pueda reducir dramáticamente el costo de los productos de primera necesidad”.