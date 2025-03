Casi un centenar de personas arrestadas en protesta en la Torre Trump

Los manifestantes denunciaron que la Administración del presidente Donald Trump justificó la detención de Khalil como una acción para combatir el antisemitismo. “El secuestro de Mahmoud no tiene nada que ver con la seguridad judía. El Gobierno de Trump cree que puede reprimir la disidencia y arrebatar derechos constitucionales”, señaló el grupo Jewish Voice for Peace en su página de X.

Ocupación de la Torre Trump

Al mediodía, los manifestantes, vistiendo camisetas rojas con la inscripción ‘Not in our name’ (No en nuestro nombre), ocuparon el vestíbulo de la Torre Trump. Los asistentes sostenían pancartas con mensajes como ‘Liberen a Mahmoud’, ‘Palestina libre’ y ‘Judíos por la libertad de Palestina’, entre otros, exigiendo la liberación del activista.