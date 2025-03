Sánchez pide que las subvenciones de la UE en defensa sean para países bálticos y nórdicos

Helsinki, 1(EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este miércoles subvenciones directas de la Unión Europea para gasto en defensa, pero precisó que no las pide para países del sur, como España, sino para los bálticos y nórdicos, los más cercanos a la frontera con Rusia.

Sánchez defendió esas subvenciones en la rueda de prensa que ofreció en Helsinki junto al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, con motivo de su visita a este país.

El jefe del Ejecutivo español ya pidió esas transferencias directas o subvenciones en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de la semana pasada en Bruselas, y aseguró entonces que su Gobierno dará la batalla por conseguirlas para que las facilidades de la UE no se queden sólo en préstamos.

Pero en su visita a Helsinki aclaró que la prioridad de las mismas debe ser para esos países del norte de Europa.

Explicó que algún ciudadano finlandés, ante esa propuesta que hizo, puede pensar que la hacía alguien del sur para beneficiarse de ello.

“Pero es que yo no estoy pidiendo subsidios para los países del sur, para España. Estoy pidiendo subsidios para los países orientales de Europa”, aclaró.

En esa línea explicó que igual que se hizo durante la pandemia, que solicitó subsidios para los países más perjudicados, ahora defiende que esas ayudas se envíen sobre todo a los países bálticos y nórdicos, los más cercanos a la frontera con Rusia.

“Ellos necesitan palpar esa solidaridad de la Unión Europea en su conjunto. Esta es mi propuesta”, recalcó.

Sánchez apoyó también el trabajo conjunto con el Banco Europeo de Inversiones para aumentar el gasto en seguridad así como la flexibilización de las reglas fiscales ante ese gasto.

A su juicio, lo que debe quedar claro es que la defensa y la seguridad son bienes públicos y para garantizarlas hacen falta recursos comunes.

Sánchez recordó que la frontera de Finlandia con Rusia, que es más de la mitad de la total que tiene la Unión Europea con ese país, es también la frontera de los Veintisiete.

“Su seguridad es nuestra seguridad; su defensa es nuestra defensa”, recalcó Sánchez antes de advertir de que cualquier amenaza a un socio de la UE es una amenaza a todos los que la componen.

Después de que en la última cumbre en Bruselas anunciase que España hará esfuerzos por llegar al 2 % del PIB en su gasto en defensa antes de 2029, la fecha inicialmente comprometida, este miércoles reiteró ese objetivo pero siguió sin fijar un nuevo horizonte temporal para ello.

“Estamos preparados para cumplir con nuestro compromiso de invertir un 2 % del PIB”, ratificó para señalar a renglón seguido que ya explicará a los ciudadanos españoles como pretende llegar a ese objetivo.

Sí enfatizó en la necesidad de que todos los países no sólo gasten más en seguridad, sino que gasten mejor, y para ello cree imprescindible definir cuáles son las amenazas reales de todos los flancos, también el sur, y qué capacidades se necesitan para enfrentarse a ellas.

Por otra parte y a la espera de la respuesta de Rusia a la propuesta de algo el fuego provisional durante 30 días en la guerra en Ucrania, Sánchez afirmó que la UE está preparada para desempeñar el papel que le corresponde en las negociaciones para lograr una paz justa y duradera.

Mientras tanto, reiteró la necesidad de seguir manteniendo un apoyo firme a Ucrania tal y como aseguró que sigue y seguirá haciendo España.

