Juez prohíbe que en el nuevo juicio de Harvey Weinstein se mencione su anterior condena

Nueva York, (EFE).- El exproductor de cine Harvey Weinstein regresó este miércoles a un tribunal de Nueva York para una audiencia en la que el juez decidió que no permitirá que su pasada condena por violación en 2020 ni sus problemas de salud sean mencionados en el nuevo juicio que enfrentará a partir del próximo 15 de abril.

En abril del año pasado el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena contra Weinstein -diagnosticado con leucemia- por errores en el proceso judicial de 2020, por el que fue condenado a 23 años de cárcel y que significó el nacimiento del movimiento #MeToo.

La anulación estuvo basada en el hecho de que se permitió testificar a varias mujeres que se consideraban víctimas del productor, cuando las acusaciones que hicieron no formaban parte de los hechos juzgados.

El juez Curtis Farber, que preside este caso, también accedió a otra petición de la defensa del exdirector de los estudios Miramax para que se excluyan los términos “superviviente” o “víctima” para referirse a las mujeres que acusan a Weinstein de violación.

Farber también accedió a la petición de la Fiscalía para presentar el testimonio sobre la experiencia psicológica de las víctimas a raíz de la violación y por qué estas tardan en denunciar los hechos, destaca el medio Hollywood Reporter.

El rotativo indica además que los abogados de Weinstein también quieren presentar el testimonio de un experto sobre temas de memoria relacionados con la presunta agresión sexual y que estos presentarán más argumentos escritos sobre el asunto.

El abogado principal de Weinstein, Arthur Aidala, manifestó su preocupación sobre la selección de los miembros de jurado en el juicio y expresó sus dudas sobre cómo asegurarse de que estos no estén al tanto de su anterior proceso en la corte o de que no tengan prejuicios contra el exdirector.

El pasado septiembre, la Fiscalía de Manhattan acusó a Weinstein de un nuevo delito sexual contra una mujer supuestamente cometido en 2006. El juez Farber accedió a sumar esa acusación a las del juicio anulado por el caso original, en lugar de establecer dos procesos separados.

La Fiscalía ha dicho que presentará unos 25 testigos en el juicio, que se espera dure un mes, y el juez mencionó hoy la posibilidad de que inicie la selección del jurado antes del 15 de abril si termina antes otro caso que lleva en su sala.

