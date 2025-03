SIP reafirma compromiso con el periodismo de género a 30 años de Beijing

Miami.– La SIP reafirma su compromiso con un periodismo que visibilice las desigualdades de género en el marco del Día Internacional de la Mujer

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha reafirmado su compromiso con un periodismo que no solo visibilice las desigualdades y denuncie las violencias, sino que también promueva sociedades más justas e inclusivas. A 30 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, los avances en equidad de género enfrentan una preocupante regresión, lo que hace que el rol del periodismo sea más crucial que nunca.

“El periodismo tiene la responsabilidad de exponer las barreras que aún persisten para las mujeres y diversidades en nuestras sociedades. Es importante sostener los avances alcanzados y evitar que sean revertidos por políticas restrictivas”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO de La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Aunque los primeros años posteriores a la cumbre de Beijing fueron de reconocimiento significativo tanto de ONG como de Estados, y varios países de América Latina lograron avances notables, el panorama actual refleja un retroceso impulsado por un creciente conservadurismo y la reorganización de grupos anti derechos. En este contexto, la SIP ha insistido en la necesidad de un periodismo con perspectiva de género, que aborde las problemáticas desde la óptica de mujeres y comunidades LGBT+.

Las reformas legales que en teoría garantizan derechos y libertades han avanzado, pero su aplicación sigue siendo lenta y llena de obstáculos. Sin embargo, se han visto avances en el ámbito del periodismo especializado en género, con medios que presentan contenidos de alta calidad enfocados en temas feministas y de igualdad.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP, subrayó: “No basta con narrar la realidad; debemos transformarla desde la cobertura, desde las redacciones y desde la dirección de los medios. La equidad no es un tema de tendencia, sino una necesidad impostergable.”

El acceso a puestos de liderazgo en los medios sigue siendo desigual, con un lento crecimiento en el número de mujeres en puestos de dirección. Según el Instituto Reuters, solo el 27% de los editores en jefe son mujeres, a pesar de que el 40% del personal de redacción está compuesto por mujeres.

Ante la creciente radicalización en las políticas de Estado y los discursos de sectores conservadores, la SIP reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad. El periodismo juega un papel esencial en este contexto, no solo como testigo, sino como actor clave en la defensa de los derechos fundamentales.

“Nos encontramos ante un escenario complejo y desafiante. En lugar de consolidar y profundizar los logros alcanzados, enfrentamos una ola de retroceso impulsada por el avance de sectores conservadores y la reorganización de grupos anti derechos”, indicó Dutriz. La violencia de género, la brecha salarial y los derechos sexuales y reproductivos continúan siendo temas de discusión crítica en muchos países.

A 30 años de la Conferencia de Beijing, el compromiso de la SIP sigue siendo claro: no callar, no retroceder, no dejar de mirar. La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa en las Américas, hace un llamado a los medios a actuar con responsabilidad y ética, consolidando los avances en equidad y promoviendo un periodismo que visibilice las injusticias para generar conciencia y acción.