República Dominicana acoge la primera edición de Muestra Karibe, un festival de cine documental caribeño

SD. Con una vibrante inauguración en el Museo Fortaleza de Santo Domingo, esta noche se dio inicio a la primera edición de la Muestra Karibe, un nuevo espacio dedicado al cine documental caribeño y sus diásporas.

Esta iniciativa, que reúne cerca de 20 películas provenientes de República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, busca convertirse en una plataforma para la expansión, el acceso y la reflexión sobre las historias del Caribe contadas desde adentro.

Desde su concepción, la Muestra Karibe ha sido un acto de resistencia cultural. Frente a siglos de relatos impuestos desde el exterior, esta plataforma apuesta por el cine como una herramienta para cuestionar los imaginarios del Caribe moldeados por la colonialidad y para redefinir su identidad desde sus propias voces. “Celebramos el nacimiento de Muestra Karibe, una canoa cinematográfica que nos pasea por la diversidad del archipiélago, restableciendo las rutas ancestrales cercenadas por la colonización.” destacó Victoria Apolinario, directora del evento.

“La Muestra Karibe representa un paso significativo en la visibilización del cine documental caribeño. Para la Dirección General de Cine, espacios como este representan una oportunidad invaluable para fortalecer nuestras narrativas, fomentando la diversidad y autenticidad de las historias contadas desde el Caribe. Más que una exhibición de películas, esta muestra es un acto de resistencia cultural que nos permite cuestionar los imaginarios impuestos y reafirmar nuestra identidad desde nuestras propias voces”, expresó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE.

Nelson Jiménez, en representación de Egeda Dominicana, subrayó que “Muestra Karibe crea un espacio muy necesario dentro de nuestra industria cinematográfica, que permite disfrutar, comprender y valorar las experiencias insulares y las historias caribeñas que compartimos con los demás países vecinos en una experiencia única.”

La inauguración de esta primera edición estuvo marcada por la proyección especial de Colosal, el documental de la cineasta dominicana Nayibe Tavares Abel, una obra que combina lo personal y lo político en una exploración profunda de la memoria y la identidad. Con esta selección, la Muestra Karibe reafirma su compromiso de dar visibilidad a las historias que resuenan en la región, conectando territorios, culturas y generaciones.

A lo largo de cuatro días, del 6 al 9 de marzo, el evento ofrecerá una programación diversa con proyecciones en la Cinemateca Dominicana y en espacios comunitarios como Los Mercedes y Sabana Perdida. Además, contará con un panel de discusión sobre el cine documental caribeño y su mirada decolonial, con la participación de cineastas de la región.

Programación Oficial de la Muestra Karibe 2025

Día 1 – 6 de marzo | Museo Fortaleza de Santo Domingo

7:30 PM – Colosal (República Dominicana) – Dir. Nayibe Tavares

Día 2 – 7 de marzo | Cinemateca Dominicana – Sala B

4:40 PM – Panel: El cine documental caribeño: nombrarnos desde una mirada decolonial

6:30 PM – We Going Pan (Trinidad & Tobago)

6:30 PM – Intentional Connection (Jamaica) – Dir. Chelsea Naomi

6:30 PM – Black Mother (Jamaica) – Dir. Khalik Allah

8:30 PM – Strictly Two Wheel (Jamaica) – Dir. Ania Freer

8:30 PM – 1964: Simityè Kamoken (Haití) – Dir. Rachèle Magloire

Día 2 – 7 de marzo | Cinemateca Móvil en Los Mercedes

7:00 PM – Proyección: Resultados de talleres (República Dominicana)

7:00 PM – Kacimiro – Dir. Boynayel Mota

Día 3 – 8 de marzo | Cinemateca Dominicana – Sala B

4:00 PM – Dicen por ahí (República Dominicana) – Dir. Richard Adrian Rodríguez y Elsa Turull

6:30 PM – Todavía la semilla (Puerto Rico) – Dir. Llaima Sanfiorenzo

6:30 PM – Desde Adentro (Puerto Rico) – Dir. Javier Colón Caraballo

8:30 PM – Psiquis: Un giro decolonial (Puerto Rico) – Dir. Tito Román Rivera

Día 3 – 8 de marzo | Centro Cultural T-3 – Sabana Perdida

7:00 PM – Proyección: Resultados de talleres (República Dominicana)

7:00 PM – Stick is Life (Trinidad & Tobago) – Dir. Miquel Galofre

7:00 PM – No me conoces (República Dominicana) – Dir. Nashla Bogaert

Día 4 – 9 de marzo | Cinemateca Dominicana – Sala B

5:00 PM – Mientras anochece (Trinidad & Tobago) – Dir. Amir Aether Valen

5:00 PM – Llamadas desde Moscú (Cuba) – Dir. Luis Alejandro Yero

7:30 PM – El Reinado de Antoine (República Dominicana) – Dir. José Luis Jiménez

7:30 PM – El Gavillero de la Sierra (República Dominicana) – Dir. Ricardo Toribio

7:30 PM – Nada Fuera de las Islas (República Dominicana) – Dir. Dalissa Montes de Oca

Más que una muestra, una plataforma para el cine caribeño

La Muestra Karibe es un espacio de resistencia y construcción de memoria. Su selección de películas no solo explora la riqueza de la cinematografía caribeña, sino que también pone en conversación historias que han sido marginadas o silenciadas. “El cine documental es una herramienta de lucha y afirmación. Nos permite reconocernos, confrontarnos y, sobre todo, narrarnos en nuestros propios términos”, señala Lei González, coordinadora del evento y productora de Colosal.

El evento es organizado por Oggun Films y cuenta con el apoyo de Le Centre d’Art, Caribbean Culture Fund (CCF), la Dirección General de Cine (DGCINE), la Cinemateca Dominicana, EGEDA Dominicana,la Alcaldía de Santo Domingo, el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Banreservas.

Para más información sobre la programación y actividades, se puede visitar www.muestrakaribe.com o seguir la cuenta oficial en Instagram: @muestrakaribe.