Rafa Nadal y Meliá inauguran en República Dominicana su primer establecimiento

Punta Cana (República Dominicana), .- El tenista español Rafael Nadal y el grupo hotelero Meliá inauguraron este viernes el primer hotel Zel en América, y el lugar elegido para ello es la turística localidad dominicana de Punta Cana, donde además hoy se dieron por iniciados los trabajos para la construcción de la primera Rafa Nadal Tennis Academy de América.

En un acto al más alto nivel, que contó con la presencia del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y sus ministros de Turismo, David Collado, y de Deportes, Kelvin Cruz, entre otras autoridades, el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrier, y Rafael Nadal destacaron que lo que quieren con este hotel es reflejar el Mediterráneo y su forma de vida.

En palabras de Escarrer, se trata de traer la gastronomía y la cultura mediterráneas, pero también “la siesta y la fiesta, como esencia de la marca”, con un “hotel destino en sí mismo, que transmita magia, que transmita ese calor que hace las cosas diferentes” porque, destacó, “no venimos con un proyecto más”.

Se trata del tercer establecimiento de la marca Zel, nacida de la unión de Nadal y Meliá Hotels International, y es su primer salto fuera de España, ya que los otros dos hoteles están en Mallorca (archipiélago mediterráneo de las Baleares) y en Tossa de Mar (Girona, noreste español).

Según Nadal y Escarrer, la elección de República Dominicana para ello no es casual, pues “refleja perfectamente” lo que quieren transmitir con la esencia mediterránea.

“Es un proyecto muy muy joven, empezó hace prácticamente un año y medio y con una idea y una visión de dos personas de Mallorca que somos unos enamorados del Mediterráneo y que queríamos de alguna manera transportar la vida mediterránea al mundo”, explicó al respecto Nadal.

“En esta nueva etapa de mi vida me ilusiona muchísimo el proyecto, espero día a día estar mas involucrado (…) Hoy inauguramos este hotel y esperamos que sea el principio de una relación exitosa y que evidentemente no sea el último”, afirmó la leyenda del tenis.

Previamente al corte de la cinta con la que se dio por inaugurado el Zel Punta Cana, Abinader y el legendario tenista, pala en mano, dieron los primeros picazos de lo que será la Rafa Nadal Tennis Academy.

Para Abinader, “no es solamente un hito para el turismo, sino también para el deporte dominicano”.

El presidente dominicano expresó su confianza en que la apuesta de Nadal y Meliá tiene que continuar siendo el ejemplo de muchos inversionistas españoles y de otras nacionalidades, pues es “el mejor momento de seguir invirtiendo en nuestro país”, del que resaltó su fortaleza institucional, su futuro económico brillante y con mucho reconocimiento a nivel internacional en términos de indicadores para la calidad de vida de los dominicanos y los turistas.

Abinader indicó que el desarrollo del turismo en el país continuará y mejorará para que cada día República Dominicana convertirse en un “faro de luz” de inversiones, crecimiento y desarrollo.

El Zel Punta Cana cuenta con 190 habitaciones y suites diseñadas para parejas, grupos y familias con la vista puesta en el relax, el deporte, la naturaleza y el bienestar.

Este establecimiento, ubicado a menos de 30 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana, está a poco pasos de las arenas blancas de Playa Bávaro.

