El papa se estabiliza y muestra buenos parámetros después de tres semanas hospitalizado

Marta Rullán

Ciudad del Vaticano, (EFE).- El papa Francisco se mantiene “estable”, así como sus parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre, sin nuevas crisis respiratorias ni fiebre, al cumplirse su tercera semana ingresado en el hospital Gemelli de Roma.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantuvieron estables respecto a los días anteriores. Tampoco hoy presentó episodios de insuficiencia respiratoria” y “continuó con la beneficiosa fisioterapia respiratoria y motora”, indico el Vaticano en su parte médico.

El pontífice, de 88 años, se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma a causa de una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios.

La estabilidad del pontífice, que no presentó fiebre, ha llevado a los médicos a retrasar hasta el próximo sábado un nuevo boletín sobre sus condiciones de salud, por lo que mañana no se divulgará parte médico, pero sí habrá información sobre cómo ha pasado su jornada, según fuentes vaticanas.

“Considerando la estabilidad del cuadro clínico, el próximo boletín médico se difundirá el sábado”, se indica en la nota, aunque “los médicos mantienen un pronóstico reservado”.

Además, el papa “se dedicó a algunas actividades de trabajo durante la mañana y la tarde, alternando el descanso y la oración”, mientras que “antes del almuerzo recibió la Eucaristía”.

Esta mañana, fuentes vaticanas explicaron que el papa continuaba con la fisioterapia motora y su tratamiento con terapia de oxígeno a altos flujos, después de que se le retirase la ventilación mecánica no invasiva utilizada durante la noche.

“Tras despertarse, el papa continuó con sus terapias, incluida la fisioterapia motora activa. Como estaba previsto, tras la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, por la mañana volvió a la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales”, explicaron.

Preguntadas sobre si el Vaticano piensa publicar una imagen del papa en el hospital, las fuentes indicaron que “cada uno es libre de elegir cómo y cuándo hacerse ver, especialmente cuando estás hospitalizado”.

“Veremos cuando llegue el momento, pero por el momento no está disponible”, dijeron, antes de añadir que “una foto puede que nunca sea suficiente para algunas personas”.

A primera hora, la Santa Sede había informado de que Francisco había pasado una noche “tranquila” y estaba descansado al cumplir su tercera semana ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios.

Según el anterior parte médico, publicado este miércoles, el papa argentino se mantiene “estable”, no ha sufrido nuevas crisis respiratorias como las del pasado viernes y ha empezado la fisioterapia motora, aunque “en consideración a la complejidad de su cuadro crítico, el pronóstico permanece reservado”.

Mientras sigue con su recuperación, los mensajes de apoyo y las plegarias por el papa Francisco continúan llegándole desde todos los rincones del mundo en coincidencia con la Cuaresma, el periodo de seis semanas del año cristiano destinado a la preparación espiritual para la Semana Santa.

Las Iglesias de Venezuela y Paraguay pidieron para que el Señor interceda por Francisco, en tanto que en la plaza de San Pedro de Vaticano, decenas de fieles y miembros de la Curia romana volverán a reunirse este jueves para el rezo del Rosario y pedir por la pronta recuperación del pontífice y que se celebra cada noche desde que fue hospitalizado.

En esta ocasión la oración estará presidida por el cardenal español Ángel Fernández Artime, pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.

Además, hoy se anunció que antes de su hospitalización en el Policlínico Gemelli, el papa donó un millón de euros para la renovación de la antigua Casa del Clero romana, que se transformará en 20 pisos para los más necesitados, según una carta enviada por el cardenal Baldassare Reina a los presbíteros de la diócesis de Roma.

