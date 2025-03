Canadienses enfadados por ataques de Trump muestran su orgullo nacional

El presidente estadounidense ha generado una ola de apoyo a Trudeau y un aumento del sentimiento patriótico en Canadá.

El rápido éxito de “We are Canadians”, y el retorno de Joe, el personaje que interpretó el anuncio en el año 2000, es un ejemplo del estado de ánimo de la mayoría de la población canadiense ante la inusitada crisis de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos.

Good to have you back. pic.twitter.com/NR6IXqve1O

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 6, 2025