Revelaciones sobre la muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy

SD. A medida que avanza la investigación sobre las causas de la muerte de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, la posibilidad de una fuga de gas en su hogar parece haberse descartado de manera concluyente.

El martes, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe emitió una actualización basada en la “amplia investigación sobre fugas de gas y monóxido de carbono realizada por la Compañía de Gas de Nuevo México (NMGC) en la residencia de Gene Hackman”, la cual se llevó a cabo la noche del 26 de febrero.

Los resultados indicaron que “no se cree que estas fugas hayan sido un factor en las muertes de Gene Hackman, Betsy Arakawa ni su perro”, según lo informado por la oficina del sheriff.

Sin embargo, los hallazgos fueron enviados a la Oficina del Investigador Médico “para su consideración”.

“La investigación no reveló hallazgos significativos. La NMGC emitió cinco (5) etiquetas rojas. Una etiqueta roja fue debido a una fuga minúscula (0.33% de gas en el aire, lo que no constituye una cantidad letal) en uno de los quemadores de la estufa”, señala el comunicado de prensa. “Las otras cuatro etiquetas rojas fueron por violaciones del código de construcción, no relacionadas con fugas de gas o monóxido de carbono, que involucraban un calentador de agua y encendedores de gas instalados en tres chimeneas.”

Aunque los resultados no apuntan a una fuga de gas como la causa directa de la tragedia, la investigación continúa mientras las autoridades siguen examinando otras posibles causas que pudieran haber contribuido a las muertes de Hackman, su esposa y su perro. La comunidad sigue conmovida por la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense, mientras que las autoridades insisten en que es fundamental estar alerta ante cualquier posible riesgo relacionado con el monóxido de carbono y las fugas de gas en los hogares.

Según las últimas informaciones, las pruebas realizadas en la residencia de la pareja han indicado la presencia de gas y monóxido de carbono en el ambiente en el momento de su muerte.

El suceso ocurrió en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, y causó conmoción en la comunidad, pues Hackman, conocido por su exitosa carrera en el cine, y su esposa habían sido figuras de bajo perfil, alejados del ojo público en los últimos años. La pareja fue encontrada sin signos vitales, lo que llevó a la policía a abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Los resultados de la autopsia y las pruebas de toxicología apuntan a que una fuga de monóxido de carbono pudo haber sido la causa principal de la tragedia. El monóxido de carbono, un gas inodoro e invisible, es conocido por sus efectos letales cuando se acumula en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Los investigadores están revisando todos los detalles de la vivienda para determinar si hubo una falla en el sistema de calefacción o algún otro factor que pudiera haber causado la acumulación del gas. Las autoridades también han pedido a la comunidad que se tome conciencia sobre los riesgos asociados con la exposición al monóxido de carbono, especialmente en áreas donde los sistemas de calefacción no están correctamente mantenidos.

El actor Gene Hackman, famoso por sus papeles en películas como The French Connection y Unforgiven, se encontraba retirado del cine desde hace años, disfrutando de una vida tranquila junto a su esposa. La noticia de su muerte ha generado una oleada de homenajes en redes sociales y por parte de figuras del cine, quienes recordaron su legado como uno de los más grandes actores de su generación.

La investigación continúa, pero por el momento no se han señalado otras causas que expliquen el fatal suceso. Las autoridades instan a los residentes de viviendas en zonas con climas fríos a tomar precauciones adicionales para evitar este tipo de incidentes.