Los siete planetas del sistema solar se alinean en el cielo: un espectáculo único al atardecer

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno forman una aparente alineación visible esta semana, con cinco de ellos observables a simple vista

Madrid, (EFE).- Esta semana, los siete planetas del sistema solar (excluyendo la Tierra) ofrecen un espectáculo celestial único al atardecer, formando una aparente alineación sobre una línea curva imaginaria en el horizonte.

Según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de España, cinco de estos planetas son visibles a simple vista con cielos despejados: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los otros dos, Urano y Neptuno, solo pueden observarse con telescopio.

Este fenómeno, que comenzó en enero y se extenderá hasta principios de marzo, no es un evento astronómico excepcional ni tiene un interés científico particular, pero sí ofrece una oportunidad única para los aficionados a la astronomía. La alineación, aunque aparente y no perfecta, crea un efecto óptico impresionante y permite a los observadores contemplar y fotografiar varios planetas simultáneamente.

Mercurio, el planeta más pequeño y cercano al Sol, se une a este “desfile” planetario, siendo visible a simple vista en los últimos días. Aunque las alineaciones planetarias han sido históricamente asociadas con misticismo, la ciencia ha demostrado que no existe una conjunción perfecta de los ocho planetas.

Este evento, sin embargo, sigue siendo un regalo para los amantes del cielo nocturno.