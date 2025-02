John Lithgow: el renombrado actor estadounidense con raíces dominicanas

El actor, nominado dos veces al Óscar, tiene un vínculo familiar con la República Dominicana a través de su padre, nacido en Puerto Plata

Nueva York,.- John Lithgow, el aclamado actor estadounidense conocido por su versatilidad en cine, televisión y teatro, guarda una conexión poco conocida con la República Dominicana. Aunque nació en Rochester, Nueva York, Lithgow es descendiente de padres con raíces en el país caribeño, un hecho que ha marcado su identidad y su legado familiar.

De acuerdo con una reseña publicada por el periódico www.diariolibre, su padre, Arthur Washington Lithgow III, nació en Puerto Plata, una ciudad al norte de la República Dominicana, lo que otorga al actor un vínculo directo con la isla. Además, su abuelo, Arthur Washington Lithgow II, fue un empresario cibaeño de origen estadounidense, y su tatarabuelo sirvió como cónsul en Haití. Estas raíces multiculturales han sido una fuente de orgullo para Lithgow, quien ha destacado en una carrera que abarca más de cinco décadas.

Una carrera llena de reconocimientos

John Lithgow es uno de los actores más respetados de Hollywood, con una trayectoria que incluye papeles icónicos en películas, series de televisión y obras de teatro. Ha sido nominado en dos ocasiones consecutivas al Óscar como Mejor Actor de Reparto: en 1983 por su papel en “The World According to Garp” y en 1984 por “Terms of Endearment”. Aunque no ganó el premio en ninguna de esas ocasiones, su talento y versatilidad han sido ampliamente reconocidos.

En 1983, el premio al Mejor Actor de Reparto fue para Louis Gossett Jr. por su actuación en “Oficial y caballero”. Sin embargo, la nominación de Lithgow por su interpretación en “The World According to Garp” consolidó su reputación como uno de los actores más talentosos de su generación.

Un legado familiar con raíces dominicanas

La conexión de Lithgow con la República Dominicana a través de su padre es un aspecto poco conocido pero significativo de su historia personal. Arthur Washington Lithgow III no solo nació en Puerto Plata, sino que también fue una figura destacada en el mundo del teatro, fundando el Shakespeare Festival en Ohio. Esta pasión por las artes fue heredada por John, quien ha llevado el apellido Lithgow a lo más alto de la industria del entretenimiento.

Además, el tatarabuelo de Lithgow, quien sirvió como cónsul en Haití, es un ejemplo de la rica historia familiar que vincula al actor con el Caribe. Estas raíces han influido en su perspectiva global y en su aprecio por la diversidad cultural.

Reconocimiento internacional

A lo largo de su carrera, Lithgow ha acumulado numerosos premios y nominaciones, incluyendo seis premios Emmy, dos premios Tony y dos Globos de Oro. Es especialmente conocido por su papel en la serie de televisión “Dexter”, donde interpretó al tristemente célebre Arthur Mitchell, y en “The Crown”, donde dio vida al primer ministro británico Winston Churchill, un papel que le valió un Emmy y un Globo de Oro.

Su capacidad para interpretar personajes complejos y su dedicación al arte han hecho de Lithgow una figura icónica en la industria del entretenimiento. A pesar de su éxito internacional, el actor nunca ha olvidado sus raíces y ha expresado en varias ocasiones su orgullo por su herencia dominicana.

Un puente entre culturas

La historia de John Lithgow es un recordatorio de cómo las raíces culturales pueden influir en la vida y la carrera de una persona. Aunque es ampliamente reconocido como un actor estadounidense, su conexión con la República Dominicana añade una capa adicional de riqueza a su legado. Lithgow es, en muchos sentidos, un puente entre culturas, un ejemplo de cómo el arte y la identidad pueden trascender fronteras.