Presidente Abinader inaugura primer hospital traumatológico de la región Sur

Nueva edificación responderá a las necesidades de atenciones traumatológicas de los habitantes de Azua, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco y San Juan de la Maguana.

Azua. – Más de un millón de habitantes de las provincias sureñas contarán con los servicios del Hospital Traumatológico Taiwán 19 de Marzo en Azua, inaugurado este miércoles por el presidente Luis Abinader, siendo este el primero de este tipo en la región y llega a robustecer la red hospitalaria.

En el acto, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó que los servicios del nuevo centro de salud están programados para iniciar 17 de abril y expresó que la región sur se siente acogida por el presidente Abinader por el legado histórico que está dejando en la zona a nivel de infraestructura hospitalaria.

También, dijo que no hay antecedentes ni hay precedentes de una obra tan grande, tan magnífica que haya ocurrido en la República Dominicana y aseguró “que no existe una provincia en la republica Dominicana que no haya tenido un salto en salud”.

El director del SNS, detalló las diferentes obras que ha realizado el presidente Abinader tales como Pedernales, Hospital Elio Fiallo, equipado con una reducción de un 80% de los traslados y haciendo hasta cirugía laparoscópica.

En Barahona se construye el primer hospital materno neonatal y próximamente pediátrico, donde estaba el hospital Jaime Sánchez.

Además, se construye el primer hospital de Enriquillo y el de Paraíso y se encuentra en remozamiento el hospital de Vicente Noble. Mientras que, en Bahoruco se entregó el hospital de Tamayo, el de Galván, el de Neiba y se encuentran en construcción los hospitales de Los Ríos y de Jaragua. Además, se está construyendo una unidad de diálisis de pie diabético y se le coloco un tomógrafo de 128 cortes.

En Independencia, destacó también que se entregó el centro diagnóstico de Jimaní y se está construyendo el de Cristóbal. En Azua se entregó en Peralta, Padre Las Casas y Guayabal y actualmente se está construyendo el primer hospital pediátrico del sur en esta provincia.

En ese orden, Lama resaltó que, en Baní el presidente Abinader entregará en los próximos días el Hospital Nuestra Señora de Regla completamente transformado, y además está en construcción el Hospital Traumatológico de San Cristóbal.

Lama indicó que, con la entrega de este hospital ya son 70 de todos los hospitales remozados de 195. “En cuatro años y medio usted ha hecho el 40% de la transformación de todos los hospitales, cuando el sistema de salud, lo que es hoy Salud Pública, tiene 105 años de haber iniciado”, dijo el director del SNS.

Con la inauguración de este hospital, que tuvo una inversión de RD$ 898,061,105.62, en ejecución y equipamiento, suman cuatro los traumatológicos disponibles en la Red Pública para acercar las atenciones especializadas a la ciudadanía.

Con la construcción de 4,190 metros cuadrados de este hospital, el Gobierno busca responder ante las necesidades en las atenciones traumatológicas de los habitantes de las provincias: Azua, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bahoruco y San Juan de la Maguana y que permitirá descongestionar los hospitales traumatológicos Darío Contreras, Ney Arias Lora y Profesor Juan Bosch.

Símbolo de esperanza y progreso

De su lado, la Senadora por la provincia de Azua, agradeció al presidente Abinader por demostrar una vez tener siempre su oído en el corazón del pueblo.

“El hospital presidente no es solo una edificación, es un símbolo de esperanza, de progreso y de compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. En cada block, en cada sala en cada equipo, en cada rincón de esta infraestructura late el corazón de la comunidad de la región sur y de nuestra provincia de azua”, afirmó la Senadora.

Estuvieron presentes en la actividad el ministro de Salud, Víctor Atallah; los Senadores, de Independencia, Dagoberto Rodríguez y de Bahoruco, Guillermo Lama; la Gobernadora de la provincia de Azua, María Minerva Navarro; el alcalde del municipio de Azua, Rafael Hidalgo; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba; el director del Hospital, Luis Edward Pérez Ramírez; y las diputadas, Brenda Ogando y Grey Pérez.