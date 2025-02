Sheinbaum denuncia “el racismo” de Eduardo Verástegui pero duda de su alcance en México

Ciudad de México, (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció este martes el “racismo” del actor mexicano Eduardo Verástegui, quien causó polémica por hacer un saludo acusado de nazi en una convención conservadora estadounidense, pero dudó del alcance del partido político que pretende crear en el país.

“No sé si realmente lo crea o es parte de su manera de darse a conocer, pero tiene un discurso de ultraderecha, muy conservadora, de racismo, de clasismo. Ahora, yo creo que en México no tiene mucho asidero por la historia de México, una historia de un liberalismo muy grande”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum respondió a preguntas de la prensa sobre la asistencia de Verástegui a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Estados Unidos, donde este fin de semana hizo un saludo que consistió en llevarse la mano al corazón y luego al frente, similar al saludo nazi, aunque el actor lo niega.

El Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó esta semana el proceso para que busque conformarse el partido Movimiento Viva México de Verástegui, quien intentó ser candidato independiente en las elecciones presidenciales mexicanas de 2024, pero no consiguió las firmas ciudadanas suficientes.

La presidenta consideró que estos discursos “son rechazados por el pueblo de México y hay que seguirlos denunciando y discutiendo, porque es importante que se den a conocer”.

“Pero hoy el pueblo de México tiene tanta consciencia y más también lo que significa y ha significado nuestra historia, que difícilmente creo que tenga un asidero en México”, remarcó.

Verástegui se ha dedicado a promover su movimiento de ultraderecha con un discurso en contra del aborto y los derechos LGTBI tras haber alcanzado la fama en la década de 1990 por novelas como ‘Soñadoras’, ‘Tres Mujeres’ y ‘Alma Rebelde’.

En México ha causado controversia en particular su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha usado para establecer vínculos con las comunidades hispanas de ese país.

El saludo del actor despertó críticas por ser similar al que han hecho el magnate Elon Musk y Steve Bannon, exasesor de Trump.

