República Dominicana pasa por encima de Nicaragua y espera el choque México-Canadá

Santo Domingo- República Dominicana no dio oportunidades a Nicaragua en una victoria 84-65 este lunes en Santo Domingo, finalizó con récord de 4-2 en el Grupo C de la tercera ventana del Americup 2025 y ahora deja sus posibilidades de colarse al torneo al finalizar el resultado del choque entre México y Canadá, que se juega en el primero de estos dos países.

Dominicana tomó una rápida ventaja de 10-2 con dos triples de Jean Montero y una volcada de Ángel Delgado, quien añadió otros dos debajo del aro en base a su físico.

Un triple del capitán Víctor Liz y otro de DJ Figueroa mantuvo a los dominicanos con un dominio fácil, pues la defensa de Nicaragua no aparecía por lado alguno de la cancha.

El único jugador que daba la cara por Nicaragua, al menos en los encestes, lo fue el escolta de origen puertorriqueño, Jared Ruiz, minutos más tarde lo ayudaría el capitán nicaragüense Francisco Garth.

Nicaragua tomó aire en los dos últimos minutos del primer cuarto, no por mérito propio, sino más bien por un exceso de confianza de los dominicanos que perdieron el empuje inicial que parecía dirigido a aplastar a los centroamericanos de un tirón.

El dirigente de la escuadra caribeña, el argentino Néstor ‘Che’ García, sacó de cancha a los estelares Delgado y David Jones y dio paso a jugadores sustitutos. Esos primeros dibujos marcaron un 29-17 en favor de los caribeños.

El equipo centroamericano, bajo las riendas del puertorriqueño David Rosario, desperdició buenos momentos del segundo cuarto cuando los dominicanos fallaron repetidos intentos de triples. El conjunto visitante se mantuvo “a flote” gracias a sus rebotes defensivos.

Con el choque 37-23, ‘el Che’ García pidió tiempo para reorganizar a un displicente conjunto dominicano, que se sabía ganador debido al débil rival que enfrentaba.

El corpulento Joel Soriano, que el viernes pasado ante Canadá debutó con la casaca tricolor, utilizó su físico para clavar volcadas a sus anchas, pues no había nicaragüense alguno para defenderlo.

Un triple de Solano a falta de 2:14 minutos dio ventaja de 23 puntos a República Dominicana (49-26). Garth fue el encargado de cerrar el cuarto con un triple por los centroamericanos.

Para el tercer período, García mandó al tabloncillo a estelares y sustitutos lo que, automáticamente, hizo recuperar la eficacia de sus jugadores.

Delgado impuso su experiencia al igual que Liz, mientras el escurridizo Jean Montero hizo alardes de su velocidad para colarse al menos en tres oportunidad y aumentar la pizarra.

Al final del período, el novato Rey bad debutó con la selección y rápidamente captó los focos con dos triples consecutivos.

Los últimos 10 minutos eran puro trámite para el partido, aunque Jensen Champbell, con un triple, y Andy Hudgson, con dos puntos, intentaron alentar al quinteto de Chacón.

La historia, sin embargo, ya estaba escrita. Dominicana se relajó y, seis puntos consecutivos, pulverizó el débil intento nicaragüense de levantarse del piso, con un demoledor 80-49 a falta de seis minutos.

A poco menos de cinco minutos, Nicaragua tuvo cinco oportunidades consecutivas debajo del aro y las falló todas.

En la otra cara de la moneda, el quinteto caribeño imponía un juego de pases continuos, aún con oportunidades de anotar desde corta distancia. Algo de diversión para el deleite de sus aficionados.

República Dominicana tiene posibilidades de avanzar al torneo de la Americup 2025 si Canadá le gana a México, en un partido que comenzó con algo más de una hora de retraso en Ciudad de México.

Otra posibilidad de los caribeños es que México derrote a Canadá por menos de 18 puntos, según la página web fiba.basketball.

