Dilma Rousseff, ingresada en un hospital de China por inflamación de nervio del equilibrio

São Paulo/Shanghái, (EFE).- La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, actual jefa del banco de fomento de los BRICS, foro que integran las mayores economías emergentes del mundo, está ingresada en un hospital de China desde el pasado viernes tras sufrir una neuritis vestibular, una “inflamación del nervio del equilibrio”.

Si bien familiares de la ex jefa de Estado, de 77 años, habían indicado a la prensa brasileña que su hospitalización tuvo lugar este lunes, una serie de mensajes publicados por su equipo en su cuenta oficial de X apuntaron que fue ingresada el pasado día 21 en un hospital de Shanghái, sede del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).

“La presidenta responde bien al tratamiento y debe recibir el alta en los próximos días”, rezan los mensajes, que apuntan que Rousseff “está pasando bien” su internamiento y que “ha mantenido sus actividades de trabajo con normalidad” durante las últimas jornadas.

“La presidenta agradece los mensajes de apoyo y solidaridad recibidos”, agrega el comunicado firmado por sus asesores, que explican que la afección que sufre Rousseff es una inflamación del nervio que controla el equilibrio. Suele ser causada por una infección vírica y provoca fuertes síntomas de vértigo durante varios días.

El líder del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en la Cámara de Diputados, José Guimarães, había afirmado en sus redes sociales que Rousseff está ingresada en una clínica de Shanghái tras sentir un “malestar”, cuadro que según los médicos no reviste gravedad.

“Le deseo una completa y rápida recuperación”, expresó el diputado del Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera el presidente Lula y desde la que gobernó el país Dilma Rousseff entre 2011 y 2016.

Según el diario ‘Folha de São Paulo’, la exmandataria presentaba episodios de vómitos, presión alta y mareos.

De acuerdo con el periódico, ese contratiempo ha obligado a Rousseff a cancelar su participación en una reunión con los miembros del consejo del banco de los BRICS que iba a tener lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Rousseff asumió en abril de 2023 el cargo de presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los BRICS.

El NBD tiene sede en Shanghái y fue creado en 2014, cuando Rousseff estaba al frente de la Presidencia de Brasil, en la que sucedió a Lula en 2011 y que ocupó hasta que fue destituida en 2016 por el Congreso en un juicio político por presuntos manejos irregulares de los presupuestos.

Los BRICS es el bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y recientemente aceptó como nuevos miembros a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudí, aunque este último aún no ha formalizado su adhesión.