Censura: La Casa Blanca cambia las reglas a los medios y decidirá qué reporteros preguntan a Trump

Washington, (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este martes que se han establecido nuevas reglas para los medios y el propio Gobierno decidirá qué periodistas pueden seguir y preguntar a Donald Trump, una tarea que hasta ahora correspondía exclusivamente a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que era la encargada de seleccionarlos.

En una rueda de prensa, Leavitt anunció que, a partir de ahora, será el Ejecutivo quien seleccione a los miembros del ‘pool’, el grupo reducido de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que acompañan al presidente de EE.UU. en sus actos y transmiten lo ocurrido a miles de reporteros que no caben en los eventos.

“A partir de ahora, el equipo de prensa de la Casa Blanca determinará quién integra el ‘pool’ de la prensa”, declaró la portavoz de Trump.

Durante casi un siglo, la tradición en la Casa Blanca ha sido que haya un “pool” que sigue al presidente, dado que no hay espacio suficiente para los cientos de periodistas que quieren seguir sus actos en el Despacho Oval, en otras salas donde ofrece discursos o incluso en el avión presidencial Air Force One.

La selección de los periodistas con acceso a ese “pool” ha sido tradicionalmente responsabilidad de la Asociación de Corresponsales, fundada en 1914 por periodistas de varios medios en respuesta a un infundado rumor de que un comité del Congreso quería decidir qué reporteros podían asistir a las ruedas de prensa del entonces presidente Woodrow Wilson (1913-1921).

La labor de la WHCA ha sido abogar por un mayor acceso para los cientos de periodistas que cubren la Casa Blanca frente a los intentos de distintas administraciones de restringirlo.

Además, selecciona a través de un riguroso proceso a los miembros del “pool” que pueden asistir a los actos presidenciales y que actúan como los ojos y oídos del resto de reporteros.

El presidente de la WHCA, Eugene Daniels, condenó el anuncio de la Casa Blanca porque, dijo, “atenta contra la independencia de la prensa libre en Estados Unidos”.

“Sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente. En un país libre, los líderes no deben poder elegir al equipo de prensa”, declaró en un comunicado.

El grupo de periodistas que sigue al mandatario suele estar compuesto por entre 13 y 14 personas de los principales medios nacionales e internacionales, aunque en algunos casos puede ampliarse hasta 20. Dentro de este grupo, hay periodistas designados como “poolers” para distintos medios: uno para la prensa escrita, otro para la radio y otros para televisión.

Los cambios anunciados por la Casa Blanca aún están por definirse y se desconoce cómo se materializarán.

Esta medida se produce en un contexto de enfrentamiento con la agencia de noticias Associated Press (AP), a la que la Administración ha restringido el acceso al “pool”, impidiéndole preguntar a Trump, debido a su decisión de seguir llamando al golfo de México por su nombre tradicional, en lugar del nuevo término “golfo de América” adoptado por el mandatario.

AP ha interpuesto una demanda ante los tribunales, argumentando que la decisión de Trump viola el derecho a la libertad de prensa recogido en la Primera Enmienda de la Constitución. Sin embargo, este lunes un juez determinó que la Administración podrá seguir vetando su acceso, aunque le pidió reconsiderar su decisión.