A Tito Nieves le “da risa” cuando escucha que la salsa “revivió” gracias a Bad Bunny

San Juan, (EFE).- El salsero puertorriqueño Tito Nieves, quien celebra sus 50 años de carrera artística con una gira mundial, dijo este martes que le “da risa” la opinión pública de que la salsa “revivió” gracias a que Bad Bunny incluyó temas de dicho género caribeño en su más reciente disco, pues a su juicio la salsa “nunca ha estado muerta”.

“Yo me siento muy contento, pero a mí me da risa porque muchas veces dicen que la revivieron, pero la salsa nunca ha estado muerta”, aseveró Nieves en una rueda de prensa en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se presentará el 17 de mayo como parte de su gira ’50 Años – La Historia’.

Nieves, conocido como ‘El Pavarotti de la Salsa’, hizo referencia al tema ‘Baile Inolvidable’, que el cantante urbano Bad Bunny incluyó en su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’ y que supera los 300 millones de reproducciones en Spotify.

Nieves afirma haber estado “en las redes peleando” porque dicen “que la salsa está muerta”, mientras otras leyendas del género como Willie Rosario, Rafael Ithier, Bobby Valentín y Bobby Cruz, quienes han sobrepasado los 80 años, se mantienen activos y actuando en espectáculos, afirmó.

“Yo también quisiera estar hasta los 100 años allá arriba”, enfatizó Nieves refiriéndose a los escenarios, en los que sigue presentándose a esa edad Rosario.

De igual manera, el legendario vocalista halagó a otros artistas urbanos, como Rauw Alejandro y Guaynaa, que también han grabado temas de salsa en sus producciones, y dijo que se ve “colaborando con todos”.

El artista resaltó también a otros salseros puertorriqueños más jóvenes que han mantenido vigente el género caribeño como Christian Alicea, Norberto Vélez, Gerardo Rivas o Carlos García.

“Hay una cantidad y calidad de talento aquí, del patio”, destacó el intérprete de clásicos como ‘De Mi Enamórate’, ‘Sonámbulo’, ‘El Panadero’, ‘El amor más bonito’ o ‘Fabricando Fantasías’, los cuales se espera cante en la capital puertorriqueña el próximo 17 de mayo.

Dicha presentación será la primera de Nieves como artista solista en la principal sala de espectáculos de la isla, aunque sí lo ha hecho como invitado de otros salseros.

La gira ’50 Años – La Historia’ incluirá conciertos en ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Hasta el momento, Nieves ya actuó en los estados de Florida y Nueva Jersey, donde ofreció conciertos de más de tres horas y sobrepasó las treinta canciones, y prontamente lo hará en España, México y Colombia.

“Ustedes no saben lo que significa esta presentación en Puerto Rico”, afirmó el cantante, nacido en Puerto Rico pero criado en Nueva York desde sus 30 días de nacido por cuestiones de trabajo de su padre.

En ‘La Gran Manzana’ Nieves inició su carrera como salsero, que incluye haber sido corista del legendario cantante boricua Héctor Lavoe, y haber sido la voz líder de El Conjunto Clásico.

El artista aseguró que “jamás” se va a retirar de los escenarios, al menos que su salud y su voz no se lo permitan; solo si estas dos se lo impiden, le pedirá a su esposa que lo descienda de las tarimas.

“Mientras yo tenga voz y salud, no me voy a retirar”, afirmó la leyenda salsera.