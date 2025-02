Tailandia afirma que The White Lotus ha provocado un auge turístico en la isla del rodaje

Bangkok, (EFE).- El Gobierno tailandés ha afirmado que la última temporada de The White Lotus, estrenada el pasado 16 de febrero tras ser rodada en diferentes lugares de Tailandia, entre ellos la isla de Samui, ha generado ya un auge turístico en el paradisíaco enclave del sur del país.

La viceportavoz del Gobierno tailandés, Sasikarn Wattanachan, agradeció el domingo en particular a Lisa, estrella tailandesa del grupo de K-pop Blackpink, que se estrenó como actriz en la serie interpretando a una empleada del ficticio hotel “White Lotus”, por el auge del interés turístico, según la página web del Gobierno.

De acuerdo con cifras oficiales, las búsquedas de alojamiento en Samui han aumentado un 12 % este mes, en contraste con enero, mientras las de turistas estadounidenses, de donde procede la producción de HBO Max, se han incrementado un 65 % intermensual.

El Gobierno tailandés asegura asimismo que las reservas de hotel en Samui han aumentado un 40 % en populares buscadores de viajes.

“El Gobierno está listo para promover la industria creativa y el rodaje de películas internacionales. Para ello se han retirado medidas como eliminar el tope previo de beneficios (para la industria cinematográfica) con el objetivo de incentivar a los inversores”, dijo Sasikarn.

Tailandia tomó el testigo de Hawái y Sicilia, donde se rodaron las entregas previas, en una temporada con caras familiares como la de Natasha Rothwell, y nuevas como las de Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Michelle Monaghan, Parker Posey y Aimee Lou Wood, entre otros, para contar las peripecias del adinerado clan durante unas vacaciones marcadas por el crimen de fondo a resolver de cada edición.

Además de Lisa, en la serie actúan sus compatriotas, el actor Tayme Thapthimthong y la intérprete Patravadi Mejudhon, que da vida a la copropietaria del hotel, quienes permiten que parte del diálogo sea en tailandés.

La isla de Samui es un diamante del golfo de Tailandia con unos 50.000 habitantes, que aloja el Four Seasons donde se rueda parte de la serie, situado en una de las partes más recónditas del enclave, con villas engarzadas en colinas rodeadas de jungla bañadas por aguas cristalinas.

El lanzamiento de la temporada 3 de “The White Lotus”, que se celebró con un evento en Bangkok dos días antes del estreno mundial -otro de los escenarios de la serie, junto a la isla de Phuket- coincide con los planes del Gobierno de lograr más de 40 millones de visitantes este año, rebasando el récord prepandémico.

“Creo que hubo un 20 % más de visitas en Hawái y Sicilia tras las temporadas 1 y 2”, afirmó recientemente a los medios Chompu Marusachot, director de la Autoridad de Turismo de Tailandia. “Solo espero -añadió- que esa tendencia suceda también aquí”.

