Tribunal argentino retira cargos por muerte de Liam Payne

Dos acusados permanecen detenidos, mientras tres, incluido su representante, son sobreseídos

Argentina. Un tribunal de apelaciones de Argentina retiró los cargos contra tres de los acusados por la muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, ocurrida en Buenos Aires en noviembre de 2022.

Entre los sobreseídos se encuentra su representante, Rogelio Nores, de doble nacionalidad argentino-estadounidense, junto a Esteban Grassi y Gilda Martin, ambos argentinos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por tres jueces, tomó la decisión después de que una jueza de primera instancia los acusara de homicidio culposo en diciembre. Payne falleció tras una caída desde el balcón de un departamento en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en circunstancias que inicialmente se investigaron como un posible accidente, aunque luego surgieron sospechas de negligencia.

Según los antecedentes del caso, Payne se encontraba en Buenos Aires para una serie de compromisos profesionales y personales. La investigación reveló que había consumido alcohol y sustancias no especificadas antes del incidente. Los dos procesados que permanecen detenidos están acusados de no haber brindado la asistencia necesaria en el momento del hecho. La resolución fue conocida este jueves por The Associated Press.