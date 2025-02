La actriz transexual Hunter Schafer recibe un pasaporte nuevo con género masculino

Nueva York, (EFE).- La estrella de ‘Euphoria’ Hunter Schafer, una de las actrices transexuales más conocidas de Hollywood, compartió este viernes en sus redes sociales que recibió un pasaporte nuevo donde se la reconoce con género masculino.

En un video de ocho minutos que publicó la actriz en TikTok, aseguró que marcó la casilla de ‘mujer’ en su solicitud para renovar el pasaporte, pero que en el documento definitivo se le identifica como ‘varón’.

La actriz, de 26 años, puntualizó que en sus documentos de identificación emitidos por los gobiernos anteriores ella aparecía en la categoría femenina desde que era una adolescente.

La administración del presidente Donald Trump emitió recientemente una guía que utiliza el sexo asignado al nacer para determinar los marcadores de género en los pasaportes recién emitidos, por lo que la pretensión de Schafer de ser reconocida como mujer iría en contradicción a esas directrices implementadas por el Departamento de Estado.

La actriz aseguró estar al tanto de la política, pero que no creía que se implementaría esta medida y aclaró que comunicaba su situación no con el objetivo de “crear drama” o “recibir consuelo”, sino para mostrar “la realidad” de algo que está “pasando de verdad”.

“Creo que es un resultado directo de la administración bajo la que está funcionando nuestro país. Y supongo que me asusta la forma en que estas cosas se van aplicando poco a poco”, agregó.

La actriz también reconocía su privilegio “no sólo como mujer trans famosa y blanca” y dijo que cree que el hecho de no haber modificado su partida de nacimiento puede haber contribuido al reciente cambio en su pasaporte.

Schafer también mostró su preocupación de cara a su próximo viaje fuera del país la próxima semana por lo que podría tener que dar explicaciones a la Patrulla Fronteriza y ante las dificultades que puedan encontrar otras personas trans en situaciones similares.

“Las personas trans somos hermosas. Nunca dejaremos de existir. Yo nunca dejaré de ser trans. Una carta y un pasaporte no pueden cambiar eso. Y a la mierda con esta administración”, finalizó la actriz en el vídeo.

Además de esta nueva política, Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas en las últimas semanas relacionadas con las personas transgénero, como las que limitan la participación de mujeres y niñas trans en deportes escolares, la prohibición a las personas trans para alistarse en el ejército de EE.UU. o las que dificultan la transición en menores de 19 años.

