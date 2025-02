El concierto de Shakira en Medellín se aplaza sin fecha por problemas con el escenario

Bogotá, (EFE).- El único concierto de Shakira en la ciudad colombiana de Medellín como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, programado para el próximo lunes, fue aplazado debido a problemas con el montaje del escenario en el estadio Atanasio Girardot, informaron este viernes los organizadores.

“La fecha programada de LMYNLL World Tour no podrá realizarse este 24 de febrero”, señaló la productora Páramo, responsable del espectáculo, en su cuenta de X.

Según Páramo, “durante el proceso de montaje del show (…) el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su ‘staff’ y lo más importante, la del público”.

La compañía indicó que “esperan poder reprogramar la fecha en el futuro”, con todas las condiciones de seguridad, y añadió que la etapa colombiana de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que inicialmente incluyó conciertos en su natal Barranquilla, Medellín y Bogotá, puede ampliarse a otras ciudades del país.

“Junto con el equipo de Shakira, estamos trabajando en nuevos conciertos para Colombia en el segundo semestre de este año, una noticia que será celebrada por más de una ciudad en el país”, indicó Páramo.

El concierto en Medellín estaba previsto originalmente para el próximo domingo 23 pero hace una semana la organización decidió moverlo para el lunes 24 alegando problemas logísticos.

El segundo aplazamiento

Este es el segundo aplazamiento de un concierto de la gira de Shakira ya que su primera presentación en Perú, programada para el pasado domingo en el Estadio Nacional de Lima, fue postergada para noviembre debido a un dolor abdominal que la tuvo ingresada una noche en un hospital.

Shakira comenzó el 11 de febrero en Río de Janeiro la parte americana de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que la llevó luego a Sao Paulo y a la capital peruana, siempre con los escenarios llenos.

La artista se presentó la noche del jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, su ciudad natal, donde cautivó al púbico con un espectáculo vibrante que incluyó canciones emblemáticas del carnaval barranquillero y que tendrá un segundo espectáculo este viernes.

En Colombia, Shakira tiene previsto dar otros dos conciertos en Bogotá el 26 y 27 de este mes, todos con boletería agotada.