La gobernadora de Nueva York rechaza destituir al alcalde pero limita sus poderes

Nueva York(EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rechazó este jueves destituir al alcalde de la ciudad, Eric Adams, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. ordenara retirar el caso de corrupción que enfrenta, pero anunció que limitará sus poderes y supervisará los asuntos de la Gran Manzana.

Hochul explicó que se creará mediante legislación el cargo de inspector general especial dentro de la Oficina del Inspector General del estado, que supervisará al Departamento de Investigaciones de la ciudad para asegurar que prevalezca la independencia sobre las actividades del Gobierno.

“Después de una cuidadosa consideración, he decidido que no iniciaré procedimientos de destitución en este momento”, indicó en una conferencia de prensa Hochul, que dijo que prefiere dejar esta decisión en manos de los neoyorquinos, que votarán por su alcalde en noviembre.

En este sentido, aseguró que “la voluntad de los votantes y la supremacía y santidad de las elecciones democráticas” le impiden tomar esa acción.

“No puedo negar a la gente de esta gran ciudad el poder de tomar esta decisión por sí mismos”, afirmó, aunque aclaró que no renuncia a los poderes que le otorga la Constitución del estado, que le permiten destituir al alcalde.

La relación de Adams, demócrata, con el presidente Donald Trump, con quien se reunió en su residencia de Mar-a-Lago y con quien dijo trabajará para el arresto de inmigrantes que hayan cometido delitos, ha sido criticada por diversos sectores. Adams también se reunió en dos ocasiones con el zar de la frontera, Tom Homan.

La orden del Departamento de Justicia llevó a críticas dentro del Partido Demócrata y aumentó la presión sobre Hochul para destituir a Adams, ya que muchos alegan que este cedió ante las exigencias antiinmigrantes de la Administración Trump a cambio de ver su caso desestimado.

Así, siete fiscales federales del caso y cuatro vicealcaldes renunciaron, tras lo que Hochul sugirió que estaba considerando destituirle e inició un proceso de consulta con diversos líderes de su partido.

Hochul aseguró que su decisión tiene la intención de estabilizar la ciudad y restablecer la calma, garantizar que todos los servicios continúen sin interrupciones y “tomar medidas para asegurarnos de que nuestros líderes operen teniendo en mente únicamente el mejor interés de la ciudad”.

Entre las medidas propuso además otorgar más poderes al Contralor de la ciudad, al Consejo y al Defensor del Pueblo para iniciar litigios contra cualquier agencia del gobierno federal -del presidente Donald Trump- utilizando asesores externos si el Departamento Legal de la ciudad se negara a hacerlo.

“Quiero ser muy clara: existen ejemplos pasados ​​de coordinación y cooperación entre el gobierno federal, la ciudad y el estado. No es algo poco común, pero hay una línea clara entre la cooperación y la coerción, dada la agresividad de la Administración Trump, incluido su intento de desmantelar el peaje” en Manhattan, agregó.

Tras las declaraciones de Hochul, Adams afirmó en un comunicado que aunque no existe una base legal para limitar el poder de los neoyorquinos limitando la autoridad de su cargo, se comprometió a trabajar con la gobernadora “para garantizar que la confianza en nuestro gobierno sea fuerte”.