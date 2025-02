Reconfiguración del comercio mundial

Geopolítica, rivalidades y nuevas oportunidades

Santo Domingo, febrero 2025. Las rivalidades, alianzas y aspiraciones geopolíticas están reconfigurando la economía mundial, y lo seguirán haciendo en los próximos años, aceleradas por las imposiciones arancelarias de los Estados Unidos a las importaciones.

Sin un aumento generalizado de los aranceles, el comercio mundial de mercancías seguirá creciendo a una media anual del 2,9% durante los próximos ocho años. Las rutas que recorren dichos bienes cambiarán notablemente a medida que Norteamérica reduzca su dependencia de China y China siga estrechando sus vínculos con los mercados del Sur Global, consolidando su poder en el mapa del comercio mundial.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe del Centro de Geopolítica de Boston Consulting Group (BCG), “Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade”.

El Comercio global en transformación

“El comercio global, que superará los 29 trillones de dólares en 2033, está atravesando una transformación sin precedentes. Tensiones geopolíticas y el ascenso de nuevas potencias económicas están redibujando el mapa comercial mundial”, afirma Cristián Rodríguez-Chiffelle, partner & director de Boston Consulting Group.

Impacto de los aranceles en el comercio

El informe modeló el impacto de un escenario con aranceles del 60% sobre los bienes chinos, un 25% sobre los bienes procedentes de Canadá y México, y un 20% sobre las importaciones de todos los demás países. Se estima que estos aranceles añadirían 640.000 millones de dólares al coste de importación de bienes para los diez principales países importadores a EE. UU.

Las nuevas potencias: India, ASEAN y el Sur Global

Se espera que India y la región ASEAN jueguen un papel crucial en el futuro del comercio mundial. Con una tasa de crecimiento proyectada del 6,4% para India y 3,7% para ASEAN, estas regiones se consolidarán como motores claves para la economía global.

El Mercosur: crecimiento y oportunidades

El Mercosur se proyecta que superará el crecimiento promedio del comercio global, con una tasa anual compuesta (CAGR) de 3,7% hasta 2033. Este crecimiento se debe principalmente a una mayor conectividad con el Sur Global, especialmente con China e India.

América del Norte: resiliencia en un bloque comercial

La relación comercial entre EE. UU., México y Canadá se está consolidando como un bloque resistente, aunque los aranceles y las políticas del USMCA podrían condicionar su futuro económico.

China y su giro hacia el sur global

A medida que el comercio de China con Occidente se ralentiza, se espera que sus intercambios con países del Sur Global crezcan fuertemente, alcanzando 1,25 trillones de dólares para 2033.

La UE y su enfoque en la competitividad global

La UE se enfrenta a desafíos geopolíticos y regulatorios, pero se proyecta que su comercio con EE. UU. y mercados emergentes como India y África aumentará en la próxima década, a pesar de la desaceleración del comercio con Rusia y China.

Los países del sur global: el futuro del comercio mundial

El Sur Global está tomando cada vez más relevancia en el comercio mundial, con un crecimiento acelerado en el intercambio entre los países en desarrollo. Esta región, que representa el 62% de la población mundial, se está posicionando como una de las mayores fuentes de poder económico.

Fuente: Boston Consulting Group, “Great Powers, Geopolitics, and the Future of Trade”.