Barranquilla se prepara para recibir a su hija más ilustre con un ‘Shakiverso’

Barranquilla (Colombia).- Shakira se presentará en su natal Barranquilla los próximos 20 y 21 de febrero y para recibir a su hija más ilustre esta ciudad colombiana se preparó con un ‘Shakiverso’ al aire libre, un recorrido por la carrera musical de ‘La Loba’.

Al Malecón del Río, uno de los sitios más visitados de esta ciudad colombiana, llegaron fanáticos de todas las edades para vivir una experiencia inmersiva con actividades interactivas que reviven los momentos más icónicos de Shakira.

El recorrido va desde los primeros éxitos de la barranquillera, que se dio a conocer en el mundo de la música en 1991 cuando tenía 14 años, hasta la actualidad, con su consolidación como una de las mayores artistas pop del mundo.

Andrea Martínez, una joven de 21 años que llegó al malecón a disfrutar de las actividades, se tomó, sonriente, una foto al lado de una imagen de su artista favorita y contó a EFE que ya tiene todo listo para asistir el viernes al estadio Metropolitano Roberto Meléndez a bailar al ritmo de éxitos como ‘Loba’, ‘La bicicleta’ o ‘Waka waka’.

“Somos un combo (grupo) de tres hermanos, dos primos, mi novio y otros cuatro amigos. Nos faltaban tres boletas, pero las conseguimos esta mañana y ya tenemos todo listo”, expresó Martínez.

La mujer agregó: “Lo malo es que algunas nos salieron más caras porque las compramos revendidas, pero valió la pena porque uno no sabe cuándo se volverá a presentar Shakira en Colombia y mucho menos en Barranquilla”.

En el ‘Shakiverso’ también había una tarima en la que se escuchaba a artistas cantar algunas de las canciones más reconocidas de la barranquillera como ‘Ciega, sordomuda’.

Experiencia inmersiva

Como parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que comenzó el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro y se extenderá durante cinco meses con más de 30 presentaciones, la última de ellas en San Francisco (EE.UU.) el 30 de junio, los organizadores no solo instalaron el ‘Shakiverso’ en Barranquilla, sino también en Medellín y Bogotá, donde Shakira hará su show la próxima semana.

Pedro y Paola, una pareja barranquillera que llegó con una de sus hijas como todos los domingos a pasear al Malecón, se encontró con el montaje del ‘Shakiverso’, lo que les hizo recordar el 24 de febrero de 1998, un lunes de carnaval, cuando se conocieron en el Festival de Orquestas, en un espectáculo que protagonizó la artista.

“Recuerdo que Shakira y Joe Arroyo cantaban ‘Te Olvidé’ y Pedro me pedía que bailara con él, pero no le presté atención y ni le quise decir mi nombre. Varios años después me lo encontré en la universidad y él se acordó de mí y me dijo ‘yo no te olvidé’. En el 2010 nos casamos, tenemos dos hijas y esperamos ir al concierto”, relató Paola entre risas.

Con el anuncio de los conciertos de Shakira la ciudad tuvo que modificar la fecha del tradicional desfile de Guacherna, uno de los eventos previos del Carnaval de Barranquilla, que este año debía realizarse el viernes y quedó finalmente para el sábado 22 de febrero.

El fenómeno de Shakira

Camilo Julio es un vendedor ambulante de pulseras y con la “fiebre de Shakira” en Barranquilla vio una oportunidad de negocio para vender productos con imágenes de la cantante.

El vendedor afirmó a EFE que aunque no irá a ninguno de los conciertos, sí espera ganar un dinero extra con las ventas.

La Alcaldía de Barranquilla espera que los conciertos de ‘La Loba’ produzcan un movimiento económico de 66.800 millones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) en la ciudad.

“De por sí en el Carnaval mejoran las ventas y espero que con los conciertos me llegue un dinero que siempre está faltando”, destacó Julio mientras vendía sus pulseras a una adolescente.

Durante los días de los conciertos la ciudad espera tener una ocupación hotelera superior al 90 %, a lo que se sumará el consumo en restaurantes, transporte y comercio.

“Eventos de esta magnitud posicionan a Barranquilla en el mapa del entretenimiento internacional e impulsan la economía local, beneficiando a múltiples sectores productivos”, expresó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza.

