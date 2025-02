La incertidumbre se mantiene en Perú sobre el segundo concierto de Shakira

Lima, (EFE).- La incertidumbre se mantiene entre los fanáticos peruanos de la cantante colombiana Shakira, quienes esperan saber si este lunes se presentará en su segundo concierto en Lima, tras haber suspendido el que tenía programado para el domingo por problemas de salud.

Shakira fue internada en una clínica de Lima luego de presentar un dolor abdominal y, aunque medios locales señalaron al cerrar la noche del domingo que ya había dejado el centro médico, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

El Canal N de televisión aseguró que la cantante salió del centro médico “en medio de estrictas medidas de seguridad” y mostró imágenes de un grupo de vehículos dejando la zona, aunque no se vio a la intérprete.

La emisora RPP agregó que poco después Shakira “fue vista ingresando a su hotel en (el distrito de) Miraflores”

Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, mientras que la cantante publicó un breve mensaje en sus redes sociales en el que agradeció “a todos por sus mensajes de cariño”, y dijo que estos le “dan tanta fuerza”.

“Los quiero con el alma”, agregó.

Decenas de seguidores de Shakira permanecieron desde la tarde de este domingo a las afueras de la clínica de Lima donde fue internada tras sufrir el dolor abdominal que obligó a suspender su primer concierto en la capital peruana.

Shakira anunció que los médicos le comunicaron que no se encontraba “en condiciones de presentar un concierto” el domingo, pero manifestó su expectativa de poder realizar su segundo concierto del lunes.

Aseguró, además, que su plan es realizar el ‘show’ pendiente “en cuanto sea posible”.

A pesar de que aún no se ha confirmado si se concretará el concierto de este lunes, decenas de sus seguidores permanecen desde la noche del domingo a las afueras del Estadio Nacional de Lima con entradas en la mano y a la espera de recibir información.

Relacionado