Zoe Saldaña gana el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por ‘Emilia Pérez’

El innovador “narcomusical” de Jacques Audiard también se alzó con el premio a Mejor Película de habla no inglesa en una noche clave rumbo a los Óscar.

Londres, (EFE).- La actriz Zoe Saldaña fue galardonada este domingo con el premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su destacada actuación en ‘Emilia Pérez’, el innovador “narcomusical” dirigido por el cineasta francés Jacques Audiard.

La cinta, que sigue la transformación de un narcotraficante mexicano en Emilia Pérez, una mujer transgénero, también se alzó con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa, consolidando su estatus como una de las producciones más aclamadas de la temporada.

Protagonizada por la actriz española Karla Sofía Gascón, ‘Emilia Pérez’ superó a competidoras de renombre como ‘I´m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’), del brasileño Walter Salles, ‘Kneecap’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’) y ‘All We Imagine as Light’ (‘La luz que imaginamos’).

Con 11 nominaciones en la 78 edición de los premios del cine británico, la película de Audiard fue una de las favoritas de la noche, destacando en categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actriz de Reparto, reconocimiento que finalmente recayó en Saldaña.

La premiación de ‘Emilia Pérez’ en los BAFTA supone un impulso significativo de cara a los Óscar, a pesar de la controversia que ha rodeado a Gascón debido a antiguos comentarios en redes sociales. La actriz madrileña, quien no asistió a la gala, fue mencionada en el discurso de Audiard, quien recogió el premio y envió “un abrazo” a su protagonista.

Audiard, que pronunció su discurso en francés, agradeció a todo el elenco, destacando la labor de Saldaña, quien con su actuación aportó una gran profundidad a la historia. La actriz, conocida por sus papeles en franquicias como ‘Avatar’ y ‘Guardianes de la Galaxia’, celebró su reconocimiento con palabras de gratitud hacia el equipo de la película y sus seguidores.