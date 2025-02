“El precio de la difamación: ¿Hasta cuándo

Las redes sociales se han convertido en el patio trasero de mediocres, que se alimentan del éxito ajeno y son incapaces de reconocer el talento de los demás, mucho menos los méritos de quienes han superado obstáculos para alcanzar sus objetivos.

Los difamadores acechan, se esconden tras una pantalla, calumnian y se convierten en sicarios de la palabra. Caiga quien caiga, logran el apoyo de sus iguales a costa de destruir la honra de otros.

Ojalá que una disculpa vacía, que no pasa de ser una coreografía mediocre, no sirva de excusa para que esos criminales digitales no paguen en tribunales por sus campañas de difamación. #ResponsabilidadDigital #CulturaDelRespeto #NoALaDifamación