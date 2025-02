El Barça, a recuperar el liderato 79 días después ante un Rayo en racha

Barcelona/Madrid,.- El Barcelona recibe este lunes (21:00 horas), en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a un Rayo Vallecano en racha con el objetivo de aprovechar los tropiezos de Real Madrid y Atlético y encadenar su cuarta victoria en LaLiga EA Sports para recuperar el liderato 79 días después.

Los empates de los equipos madrileños ante Osasuna y Celta de este sábado abren al Barça la oportunidad de regresar a la primera posición del campeonato, que cedió en la jornada 15 tras perder ante el Las Palmas (1-2) y alargar una mala fase que le acabaría descabalgando de la cabeza de la clasificación.

No lo tendrá fácil el conjunto azulgrana, que recibe a un Rayo Vallecano que atraviesa la mejor racha de su historia en Primera, con nueve partidos sin conocer la derrota, y es sexto en la tabla, en puestos europeos.

Tras una semana limpia de partidos al no tener que disputar la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona llega a la cita descansado y con la moral reforzada tras golear en el Sánchez Pizjuán (1-4).

En Sevilla se lesionó en el tobillo derecho el defensa Ronald Araujo, pero el central uruguayo, que lleva ya dos entrenamientos ejercitándose con el grupo, recibirá mañana el alta médica y entrará en la convocatoria.

En cambio, el técnico Hansi Flick no podrá contar con el centrocampista Fermín López, sancionado por su expulsión en el Pizjuan y que se une a la lista de bajas junto a los tres lesionados de las primera plantilla: el portero Marc-André ter Stegen, el defensa Andreas Christensen y el centrocampista Marc Bernal.

Pese a todo, el entrenador germano podrá buscar el liderato con su once de gala, con Frenkie de Jong de nuevo como pivote defensivo en detrimento de Marc Casadó y con la única duda de si será Pablo Paéz Gavira ‘Gavi’ o Dani Olmo el que ocupe la mediapunta.

El Rayo afronta la cita de Montjüic en su mejor estado de forma, puesto que además de su racha histórica sin perder, es el equipo que más puntos acumula en 2025, con trece. No pierde desde el 1 de diciembre, cuando cayó en casa ante el Athletic Club (1-2).

Los de Iñigo Pérez mantienen que su objetivo prioritario es amarrar la salvación, pero con 35 puntos a estas alturas de campaña, han empezado a ilusionarse con jugar en Europa.

Los vallecanos perdieron en la pasada temporada en Barcelona (3-0), pero en la anterior, empataron (0-0) y en la 2021-2022, se hicieron con el triunfo (0-1), con tanto de Álvaro García, que estrena renovación de contrato después de marcar el gol decisivo ante el Valladolid en la anterior jornada en Vallecas.

Contra los pucelanos, cayeron lesionados el delantero Sergio Camello, con fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, que le va a mantener de baja unos tres meses, y el centrocampista Unai López, con problemas musculares, también ausente para la cita contra el Barça.

Iñigo Pérez recupera para el once titular al delantero francés Randy Nteka tras su partido de sanción por acumulación de tarjetas y en lugar de Unai López, todo indica que dará entrada a Óscar Valentín. El resto del once es el habitual.

Raúl de Tomás regresó a los entrenamientos esta semana después de más de dos meses y medio sin ejercitarse con el equipo, si bien no se espera que entre en la convocatoria al estar en una fase inicial de su recuperación de “una enfermedad común”, según la versión del club.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Gavi u Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Pathé Ciss, De Frutos, Isi; Álvaro García y Nteka.

Árbitro: Melero López (Comité de Andalucía)

Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys

Horario: 21:00 horas.

Puestos: Barcelona, 3º (48 ptos.); Rayo Vallecano, 6º (35 ptos.)

El dato: El Rayo ha puntuado en dos de sus últimas tres visitas a territorio azulgrana en LaLiga, dejando su portería a cero en dos de ellas, tras haber perdido las anteriores siete.

Las frases:

Flick: “Lo importante es ser líderes al final, pero el equipo quiere demostrar lo bueno que es”.

Pep Chavarría, defensa del Rayo: “El Barcelona tiene muchísima energía. A diferencia de otros años, corre muchísimo”

Bajas: Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal (lesionados) y Fermín (sancionado) en el Barça. Sergio Camello y Unai López (lesión) y Raúl de Tomás (en fase de recuperación).

Altas: Araujo en los locales y Randy Nteka, tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, en los visitantes.

Apercibidos: Lejeune, Álvaro García e Isi en el Rayo.