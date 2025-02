Trump reabre Guantánamo para alojar a criminales extranjeros

La Bahía de Guantánamo, conocida por su historia controvertida, se convierte en centro de detención para inmigrantes “criminales extranjeros”, incluyendo a los miembros de Tren de Aragua, como parte de la lucha contra la inmigración ilegal. La decisión ha desatado críticas por su asociación con la tortura y el abuso de derechos humanos.

Santo Domingo. Esposados y vestidos con trajes de chándal de la prisión, un pequeño grupo de prisioneros espera en fila para ser marchado hacia un avión de transporte y ser llevado a un nuevo hogar que ocupa un lugar notoriamente único en los anales de la justicia de los EE. UU.

Los diez prisioneros, todos miembros del Tren de Aragua, una violenta banda criminal venezolana que ha logrado infiltrarse en Estados Unidos, están a punto de abordar el primer vuelo de “criminales extranjeros”, que partió hacia la Bahía de Guantánamo la semana pasada.

Más de 20 años después de que el mundo viera las primeras imágenes impactantes de sospechosos de terrorismo islámico siendo detenidos en la misma base naval estadounidense, arrodillados, encadenados y usando trajes naranjas, mascarillas, gafas y auriculares para bloquear su visión y audición, el gobierno de Trump ha horrorizado a sus críticos al apropiarse de “Gitmo”, como se le llama a menudo, como la última arma en su batalla contra la inmigración ilegal.

“La presidenta Donald Trump ha sido muy clara: Guantánamo albergará a los peores de los peores. Eso comienza hoy”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, refiriéndose a los venezolanos.

Trump ha anunciado que la base cubana será un centro de detención para 30,000 inmigrantes: los “peores criminales extranjeros” y personas que son “difíciles de deportar”.

El presidente “no está bromeando y ya no permitirá que Estados Unidos sea un basurero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”, dijo su portavoz.

Algunos serán llevados a un pequeño centro de detención en la base, que actualmente se utiliza para albergar a migrantes rescatados del mar Caribe que se dirigen a los EE. UU., mientras que muchos más serán alojados en tiendas de campaña que ya están construyendo cientos de soldados y marines.

Sin embargo, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirma que los deportados peligrosos aún podrían ser enviados a la prisión, que aún alberga a 15 sospechosos de terrorismo, incluidos el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed.

Aunque Hegseth insistió en que solo se mantendrán allí temporalmente, Trump parece sugerir algo diferente, algo más cercano al sombrío destino de los otros prisioneros de Guantánamo.

“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los mantengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”, dijo Trump en enero. Eso no suena muy temporal. Mientras tanto, Kristi Noem no descartó que mujeres y niños sean enviados allí.

Los defensores de las libertades civiles han acusado a Trump de alentar a los estadounidenses a asociar a los migrantes con el terrorismo, un cargo que no ha conmovido al presidente.

De hecho, la administración Trump espera que la perspectiva de pasar un largo período en la base, descrita por los críticos como un “agujero negro legal” en el que Washington podría torturar, abusar y detener indefinidamente a prisioneros con impunidad, disuada a futuros criminales de ingresar al país ilegalmente.

La misma lógica de disuasión estaba detrás del fracasado esquema del Reino Unido para deportar a migrantes de pequeñas embarcaciones al país africano de Ruanda para procesar sus solicitudes de asilo. Ahora suspendido por el gobierno laborista, el esquema tenía muchos críticos.

Sin embargo, incluso Ruanda y su pasado devastado por la guerra lucharán para competir en notoriedad con Gitmo. Trump hereda un régimen tóxico y extremadamente costoso en Guantánamo, que los presidentes sucesivos de EE. UU. (aunque no él) han prometido -y fracasado- cerrar.

Sus miserables prisioneros incluyen a cuatro llamados “prisioneros para siempre”, a quienes EE. UU. dice que nunca podrá liberar porque son demasiado peligrosos. Sin embargo, tampoco pueden ser juzgados, ya que revelarían detalles sobre el programa de tortura de la CIA, incluidas las identidades de los oficiales, poniendo en peligro a los mismos.

El más notorio de estos es Abu Zubaydah, un palestino nacido en Arabia Saudita que, desde 2002, fue utilizado como el conejillo de indias para el programa de tortura de la CIA, siendo sometido a waterboarding 83 veces en un mes. El gobierno de EE. UU. aceptó hace mucho tiempo que Zubaydah no era, como inicialmente se creyó, un líder de alto rango de Al Qaeda y que probablemente no sabía nada sobre los planes del 11 de septiembre, aunque aún insisten en que era un terrorista.

Otros prisioneros han estado atrapados durante años en un limbo legal, mientras los abogados que consideran sus casos discuten sobre la pregunta central de si las comisiones militares pueden permitir la tortura en la búsqueda de la justicia.

Trump ha advertido a los migrantes que Gitmo es un “lugar difícil de salir”. No es sorprendente, dado que los 15 prisioneros que permanecen allí son vigilados por una extensa operación de seguridad que involucra a 800 soldados y civiles, y que, desde 2019, cuesta a EE. UU. 440 millones de dólares al año.

Eso equivaldría ahora a 36 millones de dólares (29 millones de libras) por prisionero, y los expertos dicen que esa cifra probablemente ni siquiera tiene en cuenta los costos adicionales que son clasificados. Incluso el jefe nazi Rudolf Hess supuestamente costaba solo 1.5 millones de dólares al año para ser vigilado cuando fue el único prisionero que quedaba en la prisión de Spandau en Berlín durante la década de 1980.

George W. Bush ordenó la construcción de la instalación de Gitmo en enero de 2002 en la pequeña base naval para albergar a sospechosos de terrorismo y “combatientes enemigos ilegales” tras los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center y al Pentágono.

A pesar de que Cuba Comunista siempre ha sido un oponente implacable de los EE. UU., el sitio fue arrendado a América de manera indefinida por una renta simbólica en 1903. (El gobierno de La Habana se opone al arrendamiento y ha rodeado la base con un campo de minas para que todos los suministros deban llegar por aire o mar).

En 2003, era hogar de casi 700 prisioneros, todos ellos sospechosos miembros o asociados de Al Qaeda y sus aliados talibanes. La administración Bush astutamente mantuvo que no estaba obligada a otorgar a los prisioneros de Gitmo las protecciones básicas bajo la Constitución de los EE. UU. o las Convenciones de Ginebra, ya que la primera no se extendía a territorio extranjero y la segunda no se aplicaba a los “combatientes enemigos ilegales”.

Así, los detenidos podían ser retenidos indefinidamente sin cargos y se les impedía impugnar legalmente su detención. La justicia que los prisioneros pueden esperar proviene de una comisión militar compuesta enteramente por militares de EE. UU., un sistema que el lord de derecho británico Lord Steyn calificó como un “tribunal de kanguro” y un “fracaso monstruoso de la justicia”.

De ahí las afirmaciones de que es un “agujero negro legal”, un lugar donde la prevención de otro ataque terrorista anula los estándares normales del comportamiento del gobierno de EE. UU.

Esos estándares caídos incluyeron notablemente someter a los sospechosos a lo que el gobierno de EE. UU. denominaba “técnicas de interrogatorio mejoradas”, pero que los críticos calificaban de tortura.

Aunque el ejemplo más notorio es el waterboarding, o ahogamiento simulado, otros involucraron privación del sueño, exposición a temperaturas extremas, luces brillantes interminables y música alta.

En 2022, marcando el 20 aniversario de la apertura de la instalación, los expertos de la ONU condenaron el lugar como un sitio de “notoriedad sin igual” y dijeron que su operación continua era una “mancha en el compromiso del gobierno de EE. UU. con el estado de derecho”.

Entonces, ¿por qué los presidentes no lo cierran, como Barack Obama, Joe Biden e incluso George W. Bush querían hacer? La obstrucción proviene del Congreso, que sigue prohibiendo la transferencia de los prisioneros de Gitmo al suelo de EE. UU.

Tampoco se pueden enviar detenidos a otros países a menos que EE. UU. esté seguro de que pueden mantenerlos bajo vigilancia.

En enero, el presidente Biden liberó a 11 prisioneros yemeníes, incluidos dos exguardaespaldas del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, para que reinicien sus vidas en Omán, un aliado regional de EE. UU.

¿Quién queda? Su edad varía de 45 a 63 años y provienen de Afganistán, Irak, Libia, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Uno es un Rohingya apátrida, una minoría musulmana en Birmania, mientras que el otro, Zubaydah, es palestino.

Todos excepto tres de ellos fueron detenidos previamente en prisiones secretas de la CIA en el extranjero, donde fueron sometidos a tortura o “interrogatorios mejorados” y mantenidos incomunicados durante años de aislamiento.

El prisionero de Gitmo que más tiempo ha estado detenido, Ali Hamza al-Bahlul, quien fue llevado a la base desde Afganistán el día que abrió la prisión (cuatro meses después de los ataques del 11 de septiembre), ahora cumpleuna condena de cadena perpetua allí por ser asistente de medios de Osama bin Laden, haciendo sus videos de propaganda. El último residente del Reino Unido, el saudí Shaker Aamer, fue liberado en 2015 después de haber sido detenido allí durante 13 años sin cargos.

Trump prometió mantener Gitmo abierto durante su primer mandato, diciendo que quería llenarlo con “tipos malos”, aunque nunca lo hizo. Ahora tiene su oportunidad.

