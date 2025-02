TikTok vuelve a estar disponible para la descarga en EE.UU., ante apertura de Trump

Washington, (EFE).- La popular red social TikTok volvió a estar disponible para la descarga en las plataformas de aplicaciones App y Google store en EE.UU., después de que el presidente Donald Trump mostrara flexibilidad ante la prohibición que amenaza con cerrar la plataforma en el país.

La vuelta de TikTok a las tiendas de Apple y Google permiten tanto las nuevas descargas de la aplicación en EE.UU., como actualizaciones.

TikTok continúa funcionando en EE.UU. gracias a una prórroga de 75 días que firmó Trump el pasado 21 de enero, un día después de tomar posesión como presidente.

Su decreto ordenaba a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia no aplicar durante los siguientes 75 días sanciones ni medidas para cumplir la normativa aprobada bajo el mandato de Joe Biden (2021-2025), pero cuyo cumplimiento este último había dejado en manos de la siguiente Administración.

Este jueves, el presidente Trump abrió la puerta a ampliar el plazo que TikTok tiene para desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, si no quiere ser cerrada en EE.UU.

“Seguro que se puede ampliar, pero veremos”, dijo Trump al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Sin embargo, apuntó que “no cree que sea necesario”, ya que, “hay un montón de gente interesada” en comprar TikTok.

La aplicación de videos cortos dejó de restar operativa durante unas horas en Estados Unidos, dado que la ley entró en vigor el día antes de que el republicano asumiera el poder.

La legislación, aprobada en abril de 2024 por motivos de seguridad nacional con el respaldo de demócratas y republicanos, daba a ByteDance un plazo de nueve meses para vender sus operaciones en EE.UU. a un comprador que no fuera considerado un “adversario” del país.

Hace unos días, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruía a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un “fondo soberano” que podría adquirir la plataforma de video.

El mandatario afirmó también días atrás que el gigante tecnológico Microsoft estaría en conversaciones para adquirir TikTok.

Relacionado