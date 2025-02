Ministro de Trabajo afirma que cesantía no será obstáculo para aprobar la reforma laboral

Santo Domingo.- El ministro dominicano de Trabajo, Eddy Olivares, consideró este viernes que la cesantía “no será obstáculo” para la aprobación de la reforma laboral y aseguró que pronto va a haber un nuevo Código Laboral.

“Este es el momento para la aprobación de un buen Código. La cesantía no será obstáculo porque, al final de cuentas, está por encima de todo el interés de la nación”, dijo Olivares a la prensa tras reunirse con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El ministro se mostró convencido de que se llegará a una solución sobre ese tema, pues, afirmó, “las dos partes, tanto los empresarios como el liderazgo sindical, tienen la madurez suficiente” para que haya una salida al respecto.

Preguntado sobre si será preciso utilizar la mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Olivares recalcó que el propósito no es ese y que empresarios y sindicatos tiene la “suficiente madurez” para que no sea necesario, más cuando la formación gobernante “no impone absolutamente nada” y el presidente Luis Abinader promueve “el consenso, no la imposición, escuchar al pueblo”.

“No será necesario para el Código Laboral, sin lugar a dudas habrá un acuerdo (…) En ese sentido no hay que preocuparse, no habrán ningún sobresalto”, manifestó.

En su opinión, “vamos a tener un Código Laboral pronto, estaremos trabajando para que salga pronto” y también “vamos a tener una reforma de la seguridad social (…) Este proceso de reformas del país no se va a detener”.

La cesantía es uno de los puntos más debatidos en el estudio de la reforma laboral y el sector empresarial ha planteado mantener esta prestación con un límite de seis años de antigüedad y un tope de diez salarios mínimos en el sector al que pertenezca el trabajador.