Un concurso de belleza desata una crisis diplomática en las Islas del Pacífico

Bangkok, (EFE).- El concurso de belleza Miss Islas del Pacífico ha desatado una crisis diplomática en la región, luego de que las autoridades de Islas Salomón, donde se celebró el certamen, impidiesen a tres jueces de la competición volar de regreso a sus países por supuestamente haber favorecido a la candidata de Samoa, que acabó siendo la ganadora.

El certamen, en el que compitieron el pasado sábado ocho jóvenes en la ciudad de Honiara, acabó con un empate entre las representantes de Tonga y Samoa -según medios locales-, que tuvo que ser resuelto por el juez principal, el samoano Jerry Brunt, quien se decantó a favor de su compatriota, Litara Ieremia-Allan.

«Ante numerosas quejas y denuncias» por supuesto fraude las autoridades de las Islas Salomón impusieron una medida temporal en el marco de las investigaciones de prohibición de salida contra Brunt y otras dos juezas del concurso, según señala un comunicado del Gobierno de Honiara.

A Brunt finalmente se le permitió este miércoles -dos días después de lo previsto- tomar un vuelo a Samoa, pero su retención animó el debate en redes sociales, donde circulan numerosos vídeos de la noche del concurso.

Las juezas Jane Kanas y Jedidah Korinihona, residentes en Vanuatu y Filipinas, también fueron objeto de este «aviso de suspensión» emitido por las autoridades de las Islas Salomón, que les impidieron salir del país desde el domingo hasta este miércoles.

Todos los miembros del jurado -que incluía también a un hombre de Papúa Nueva Guinea y a una mujer de Tonga que ya habían volado antes de que se emitiera la suspensión- deberán rendir declaraciones en el marco de la investigación.

«Como principal patrocinador de este evento regional, el Gobierno de las Islas Salomón debe asegurarse de que dichos actos no se hayan visto empañados por acusaciones de fraude y de que los resultados hayan sido creíbles y obtenidos mediante procesos transparentes», dice el comunicado de Honiara.

En este sentido, las autoridades remarcaron que, a pesar de la retirada de la orden de retención, las investigaciones continúan y «se formularán cargos formales una vez que se determinen los hechos», si bien no han comprobado de momento si hubo o no fraude la noche de la elección.

El escrito añade que las personas que hayan violado las leyes serán castigadas y si alguno de esos individuos estuviera fuera de las Islas Salomón se «emitirán solicitudes de asistencia mutua» para las autoridades de los otros países del Pacífico.

