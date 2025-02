Hamás expresa su compromiso con el acuerdo del alto el fuego y arremete contra Trump

Jerusalén, .- El grupo islamista palestino Hamás expresó este martes su compromiso con el acuerdo de alto el fuego con Israel y arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por sus propuestas acerca de Gaza y el acuerdo de intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.

En un comunicado, Hamás reiteró sus críticas al plan de Trump para reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza en Jordania y Egipto, calificándolo de «racista» y «limpieza étnica», y también lamentó las exigencias del presidente de EE.UU. respecto al acuerdo de canje.

Trump afirmó el lunes que se desatará «un infierno» si Hamás no libera a todos los rehenes este sábado, ultimátum que repitió hoy, después de que el grupo palestino dijera anoche que suspendía el canje de rehenes debido a supuestos incumplimientos del alto el fuego por parte de Israel.

La organización islamista, presente en Gaza, subrayó hoy que está comprometida «con el alto el fuego acordado con Egipto, Catar y Estados Unidos como mediadores y con la comunidad internacional como testigos».

También dijo que las «fuerzas ocupantes», en referencia a Israel, son las que han incumplido el alto el fuego y las responsabilizó de cualquier «complicación» o «retraso».

Hamás, que tildo ayer de «profunda ignorancia» el plan de Trump para comprar Gaza para reconstruirla, volvió a decir este martes que la iniciativa del presidente estadounidense va a fracasar porque los palestinos han soportado las bombas y la agresión y no abandonarán su tierra.

En intervenciones anteriores, el grupo islamista ha alegado que las autoridades israelíes no están cumpliendo con el alto el fuego al retrasar cinco días el regreso de los palestinos desplazados al norte de Gaza y seguir atacando a gazatíes en la Franja.

También denuncia que el Ejecutivo del primer ministro, israelí, Benjamin Netanyahu, no está permitiendo la entrada de «suministros esenciales» a Gaza, como tiendas de campaña, casas prefabricadas, combustible y equipos necesarios para la remoción de escombros y la recuperación de cadáveres, entre otros.

Tras convocar este martes al gabinete de seguridad durante cuatro horas, Netanyahu, aseguró que si el Hamás no libera a los rehenes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 cuando el Ejército israel invadió el enclave en respuesta a un ataque en suelo israelí por parte de Hamás ese mismo día.

Hamás e Israel llegaron a un acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero e incluye el canje de rehenes israelíes en manos del grupo islamista por palestinos presos en cárceles israelíes.

Relacionado