Abás dice que «Palestina no está en venta» y agradece su apoyo a Jordania y Egipto

Jerusalén, (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, aseguró este miércoles que «Palestina no está en venta», en un mensaje de agradecimiento a las autoridades de Jordania y Egipto por su oposición al plan de deportación de gazatíes propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Nuestro pueblo está comprometido con permanecer en su tierra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Palestina no está en venta», zanjó Abás, según un comunicado divulgado por la agencia oficial palestina de noticias, Wafa.

«Valoro las valientes posiciones fraternales de la República Árabe de Egipto, el Reino de Arabia Saudí, el Reino Hachemita de Jordania y todos los países hermanos y amigos, que rechazaron los proyectos para desplazar a nuestro pueblo y anexar sus tierras», continuó Abás, al frente de la ANP que solo gobierna en partes muy limitadas de Cisjordania ocupada, mientras que Hamás lo hace ‘de facto’ en Gaza.

Por su parte, Hamás celebró hoy también en un comunicado las posiciones egipcias y jordanas y la existencia de un plan árabe de reconstrucción, y reiteró que lo que Trump busca es «borrar la identidad» y poner fin a la causa palestinas.

«Afirmamos que nuestro pueblo seguirá comprometido con su tierra y su patria y no aceptará ninguna solución que menoscabe sus legítimos derechos a la libertad y la independencia», urgió el movimiento islamista.

Ayer, el rey de Jordania, Abdalá II, se reunió en el Despacho Oval con Trump, donde este reiteró sus deseos de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y la reconstruya para convertirla en lo que ha descrito en otras ocasiones como una «Riviera de Oriente Medio» tras expulsar a los palestinos a países vecinos como el suyo y Egipto.

Mientras hacía estos comentarios, Abdalá II, evitó llevarle la contraria en público y, solo posteriormente en un mensaje en X, el monarca afirmó que había reiterado a Trump la «firme posición» de Jordania contra el desplazamiento de los palestinos de Gaza y Cisjordania ocupadas.

«Esta es la posición unificada del mundo árabe. Reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos y abordar la grave situación humanitaria debería ser la prioridad de todos», subrayó.

En un mensaje similar, Egipto anunció hoy que tiene un plan para el futuro de Gaza que garantiza la reconstrucción del enclave sin la expulsión de sus más de dos millones de personas, dijo el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado recibido por EFE.

Abás, en su mensaje, también se mostró de acuerdo con que la única solución es un plan «palestino-egipcio-árabe con apoyo internacional» de reconstrucción para una Franja devastada que tardará años en ser habitable, así como la creación de un Estado palestino y el cese completo de la guerra para lograr «la paz y la estabilidad» en la región.

Relacionado