República Dominicana monitorea la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos

Santo Domingo, (EFE).- La República Dominicana monitorea la imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump a varios países, que, de momento, no afectan a la nación caribeña, dijo este lunes el presidente, Luis Abinader, quien describió de «muy especiales» las relaciones con Estados Unidos.

«Hasta ahora ninguna de las medidas nos están afectado», pero «las estamos monitoreando», precisó en rueda de prensa Abinader, quien subrayó que se trata de «decisiones de un país soberano».

Preguntado sobre las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de la República Dominicana, el gobernante dijo que «tenemos una relaciones muy especiales».

Afirmó que «seguirán siendo de esa manera», tal y como, según señaló, se evidenció durante la visita la semana al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Y con relación a China, a la que el Gobierno de Trpump le atribuye una supuesta influencia en la región, Abinader dijo que las relaciones «son cordiales» y que el tema no fue tratado con Rubio

Poco después de su llegada por primera vez a la Presidencia dominicana en agosto de 2020, Abinader dijo que son bienvenidas todas las inversiones chinas a su país, «siempre que no sean en sectores estratégicos», que afecten a la «seguridad nacional».

La República Dominicana y China establecieron relaciones el 1 de mayo de 2018 después de que el país caribeño decidiera dar un giro en su política exterior al romper sus históricos lazos con Taiwán.

Relacionado