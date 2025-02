Marino Zapete inicia acciones legales tras ser víctima de campaña de difamación

El periodista niega cualquier vínculo con USAID y advierte sobre los peligros de las acusaciones infundadas en redes sociales

SD. El reconocido periodista Marino Zapete anunció este miércoles que ha iniciado un proceso legal contra quienes promovieron una campaña de difamación en su contra, en la que se le vinculaba falsamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Durante una entrevista en el programa «El Despertador», transmitido por Color Visión y conducido por Yolanda Martínez, Ana Mitila Lora y Esteban Delgado, Zapete rechazó categóricamente las acusaciones y destacó la importancia de defender la verdad en un contexto donde las falsedades pueden propagarse rápidamente.

«Yo nunca he tenido vínculos con USAID ni con ninguna organización similar. Nunca he estado en ningún proyecto de ese tipo. Vincularme con algo así es una muestra de desesperación», afirmó Zapete, quien aseguró que esta campaña busca manchar su reputación y desacreditar su trabajo periodístico.

El comunicador también reflexionó sobre el impacto de las acusaciones infundadas en redes sociales, advirtiendo que, si no se toman medidas, nadie estará a salvo de ser difamado. «Si alguien puede inventar algo sobre mí sin pruebas, mañana puede hacerlo contra cualquier persona. Esto es peligroso para la sociedad», expresó.

Zapete confirmó que ya ha tomado medidas legales con el apoyo de su equipo de abogados y no descarta acciones colectivas junto a otros colegas que también han sido afectados por esta campaña. «Si podemos hacerlo juntos, lo haremos. Pero si no, yo seguiré adelante con mi caso. No me quedaré callado ante esto», aseguró.

El periodista, conocido por su estilo directo y su larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, reiteró su compromiso con la verdad y la ética profesional. «En 37 años de carrera, nadie ha podido probar que yo haya dicho algo que no pueda sustentar. Eso es lo que me respalda», concluyó.

La situación ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales y la necesidad de combatir la desinformación, especialmente cuando se trata de ataques dirigidos a figuras públicas.