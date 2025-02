Trump ordena detener la producción del centavo en Estados Unidos

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Departamento del Tesoro detener la producción de nuevos centavos, una medida que, según él, ayudará a reducir el gasto innecesario del Gobierno.

«Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente cuestan más de dos centavos fabricarlos. ¡Es un derroche! He ordenado a mi secretario del Tesoro que ponga fin a su producción», escribió Trump el domingo por la noche en su red Truth Social.

«Eliminemos el despilfarro de nuestro gran presupuesto nacional, aunque sea un centavo a la vez», añadió.

Aunque Trump afirmó que fabricar un centavo cuesta dos, el gasto es aún mayor. Según la Casa de la Moneda de EE.UU., cada unidad costó casi 3,7 centavos en el año fiscal 2024, lo que supuso una pérdida de 85,3 millones de dólares con la producción de unos 3.200 millones de monedas.

La decisión del mandatario se inscribe en la ofensiva de su nueva Administración para introducir cambios a golpe de decreto en cuestiones como inmigración, política de género y reducción del gasto público, un esfuerzo dirigido por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión de Elon Musk.

Trump no mencionó durante su campaña la eliminación del centavo, pero el 21 de enero, un día después de asumir el cargo, DOGE planteó la posibilidad en un mensaje en X al señalar su elevado costo de fabricación.

No está claro si el presidente tiene la autoridad para suprimir por decreto la moneda de un centavo, ya que las especificaciones sobre su tamaño y composición dependen del Congreso.

El debate sobre la eliminación del centavo lleva años en EE.UU., con legisladores que han promovido iniciativas para suspender su producción, retirarlo de circulación o redondear los precios a cinco centavos, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Varios países ya han dejado de acuñar monedas de bajo valor, como Canadá, que eliminó su centavo en 2012.

Relacionado